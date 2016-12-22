В Киеве заявили о наличии четкого плана по взысканию долга с «Газпрома»

Для российской компании это должен быть «сюрприз», заявил украинский министр юстиции. «Газпрому» он рекомендовал добровольно выплатить средства по решениям Стокгольмского арбитража и украинских судов

Павел Петренко (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

У Украины есть «четкий план» по взысканию средств с «Газпрома» за рубежом по решениям Стокгольмского арбитража, а также украинских судов. Об этом министр юстиции Украины Павел Петренко заявил в интервью телеканалу «Прямой».​

Работа по взысканию долгов с российской компании, как заметил глава украинского ведомства, продолжается уже не первый год. «Она началась еще в 2014 году. Тогда было поручение правительства, когда премьером [Украины] являлся Арсений Яценюк», — напомнил Петренко, заметив, что «Нафтогаз» тогда «пошел в направлении международных судов», а «правительство и Министерство юстиции Украины совместно с антимонопольным комитетом пошли по линии украинских судов». Таким образом, сейчас у Киева, как пояснил министр, помимо решения Стокгольмского арбитража «есть еще решение национальных судов о взыскании с «Газпрома» $6 млрд дополнительно». «С тех пор нам удалось взыскать уже реальных свыше $100 млн в бюджет. Кроме того, активы в виде корпоративных прав «Газпрома» уже арестованы и описаны», — добавил Петренко.

«Что же касается активов на территории других стран, мы имеем четкий план [по их взысканию]», — заявил глава украинского ведомства, заметив, что для российской стороны «это должно быть сюрпризом». «Я только рекомендую им (представителям «Газпрома». — РБК) добровольно исполнить решение — тот остаток, который остался по постановлению Стокгольмского арбитража, а также по решению украинского суда», — заключил Петренко.

Тяжба «Газпрома» и «Нафтогаза» в арбитраже Торговой палаты Стокгольма началась в июне 2014 года. Тогда спор состоял из двух частей и включал в себя требования сторон в отношении цены и объемов поставок газа, а также условий и тарифов на транзит российского газа через территорию Украины. Решения по этим спорам Стокгольмский арбитраж вынес в декабре прошлого года и в феврале 2018 года соответственно.

Согласно принятому судом постановлению от 28 февраля, «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору, заключенному в 2009 году и действующему до конца 2019 года. Однако с учетом долга «Нафтогаза» за поставленный газ сумма выплат должна будет составить $2,56 млрд. В «Газпроме» с этим постановлением не согласились. Сразу после него российская компания объявила о намерении немедленно начать процедуру расторжения всех контрактов с «Нафтогазом». 22 марта решение Стокгольмского арбитража было оспорено. «Газпром» тогда заявил о превышении арбитрами, разбиравшими его спор с «Нафтогазом», своих полномочий.