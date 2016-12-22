ФАС не нашла ограничений для доступа такси во Внуково

Федеральная антимонопольная служба не будет возбуждать дело в отношении аэропорта Внуково, речь идет о допуске такси, сообщил РБК представитель ведомства.
«Внуково исполняет выданные ему поведенческие требования по организации доступа такси», — добавил он.
ФАС выдала аэропортам Московского авиационного узла — Шереметьево, Домодедово и Внуково — предупреждения о действиях, «содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства». «В рамках исполнения выданного предупреждения Внуково на своем официальном сайте разместило информацию по условиям доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на привокзальную площадь», — сообщил представитель службы.
По его словам, в ходе проверки сотрудники ведомства совершили серию контрольных выездов в аэропорт Внуково, которые показали отсутствие выделенной «первой линии» (подъездные пути, ближайшие ко входу и выходу из аэропорта) для такси, а значит, и ограничений доступа к ней.
В конце 2017 года ведомство заявляло, что намерено в первом квартале 2018 года потребовать от аэропортов Московского авиаузла увеличить количество такси, допущенных на «первую линию». До конца января ФАС планировала изменить ситуацию «существенным образом»: проблема либо будет разрешена, либо в отношении аэропортовых администраций вынесут «жесточайшие штрафы», — заявил глава службы Игорь Артемьев. В начале марта он сообщил, что аэропорты меры не приняли.
20 марта ФАС возбудила дело в отношении аэропорта Домодедово по признакам нарушения п. 8. ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» — создание дискриминационных условий. 22 марта ведомство завело аналогичное дело в отношении аэропорта Шереметьево.