Владелец «Кириешек» рассказал о работе с силовиками по пожару в Кемерово

Владелец «КДВ Групп» Денис Штенгелов сообщил РБК, что его компания «работает с органами» после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». По данным источников «Интерфакса», компания бизнесмена владеет ТЦ, где произошел пожар

Денис Штенгелов (Фото: Павел Стефанский / РИА Новости)

Владелец «КДВ Групп» (бренды «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки» и др.) Денис Штенгелов не ответил на прямой вопрос РБК, является ли он конечным собственником торгового центра «Зимняя вишня», где произошел сильный пожар.

В то же время бизнесмен сказал: «Сейчас работаем с органами, все выясняется — что, как, почему, большая работа ведется». Во время второго разговора он сказал, что находится за пределами России и не готов сейчас комментировать ситуацию.

В приемной ОАО «КДВ» (структура «КДВ Групп») РБК ранее заявляли, что оно «не являлось оператором» ТРЦ «Зимняя вишня». «Мы вообще к ним не относимся», — добавили в приемной.

Компания «Зимняя вишня Кемерово» Надежды Судденок, созвучная по названию с ТЦ, арендовала третий и четвертый этажи комплекса и сдавала в субаренду. Предпринимательницу допросили следователи, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным агентства, структура «КДВ Групп» Кемеровский кондитерский комбинат сдает в аренду площади на 1–4-м этажах торгового центра и является собственником комплекса. О том, что «КДВ Групп» остается собственником ТЦ, «Интерфаксу» говорил также источник в деловых кругах Кемерово.

Договор аренды магазина «Детский мир», также расположенного в торговом центре, был заключен с ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», рассказал РБК представитель сети. По его словам, покупатели и сотрудники магазина были эвакуированы. Товар был застрахован, сумма убытков сейчас уточняется, добавил представитель «Детского мира».

Следственный комитет ранее сообщал, что по уголовному делу были задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно возникло возгорание, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей ТЦ.

Кемеровский кондитерский комбинат на 100% принадлежит ООО «КДВ Групп», которым, в свою очередь, владеет ООО «КДВ». Владелец последнего — АО «Кондитерус Ком», в ЕГРЮЛ нет данных об учредителях этой компании. Основным бенефициаром «КДВ Групп» является Денис Штенгелов.