Аналитики увидели возвращение потребления лекарств к доковидному уровню

В 2024 году фармрынок вырос на 11%, ситуация вернулась к норме после пандемии коронавируса и начала военной операции, показали расчеты DSM Group. Большую часть рынка разделили между собой десять крупнейших дистрибьюторов

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

За счет чего вырос фармрынок

В 2024 году объем фармацевтического рынка в ценах дистрибьюторов вырос на 11% по сравнению с 2023 годом и составил 2,419 трлн руб., подсчитала компания DSM Group в своем ежегодном рейтинге фармдистрибьюторов (РБК ознакомился с исследованием).

Как пояснил РБК генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, восстановилось классическое потребление лекарств после пандемии и начала военной операции. Для сравнения: в 2023 году объем рынка препаратов в оптовых ценах увеличился по сравнению с 2022-м только на 0,3%. Сейчас рынок стабилизировался, отметил Шуляк.

Большую часть рынка — 81,6% — разделили между собой десять крупнейших дистрибьюторов, следует из данных компании. Подконтрольный им объем вырос на 4,1% по сравнению с 2023 годом. Рост концентрации на фармрынке DSМ Group связала с увеличением доли коммерческого сегмента.

Топ-10 дистрибьюторов фармрынка в 2024 году, по данным DSM Group «Пульс» — объем 406,1 млрд руб. «Протек» — объем 391,1 млрд руб. «Катрен» — объем 339,2 млрд руб. «ФК Гранд Капитал» — объем 188,3 млрд руб. «Р-Фарм» — объем 168,1 млрд руб. БСС — объем 119,4 млрд руб. «Ирвин 2» — объем 114,4 млрд руб. «Фармкомплект» — объем 108,3 млрд руб. «Фармимэкс» — объем 82,1 млрд руб. «Ланцет» — объем 56,6 млрд руб.

Аналитики заметили, что, хотя рынок в целом за год вырос, в течение года рост был неравномерным. Так, указывает DSM Group, прирост аптечных продаж замедлялся от квартала к кварталу: в первом квартале продажи выросли на 23% в сравнении с предыдущим годом, но прирост по итогам года составил 15%. В секторе госзакупок лекарств аналитики увидели противоположную ситуацию: в первом квартале продажи лекарств на тендерах у дистрибьюторов упали на 7%, а по итогам года общий рост в этом сегменте рынка составил 3%.

Увеличение продаж лекарств в аптеках в начале года в DSM Group связывают с высоким уровнем заболеваемости «сезонными» ОРВИ и гриппом.

Рост аптечных продаж также отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В то же время тенденции фармрынка, которые зафиксировали аналитики RNC Pharma, немного отличаются от данных DSM Group. Так, по оценкам Беспалова, рост продаж препаратов в госучреждениях был больше, чем в коммерческом сегменте, и по итогам года составил 19,8%, а аптечные продажи выросли на 16%.

При этом госсектор развивался в основном за счет закупок льготных лекарственных препаратов — в частности, в результате увеличения объемов закупок дорогостоящих лекарств, например для лечения орфанных (редких) заболеваний. «Хотя в целом закупки медицинских учреждений тоже сильно росли, каких-то колоссальных различий между госсектором и коммерческим сегментом мы не видим. Снижения продаж не фиксируем даже близко — растет потребление препаратов с ценой выше среднего, причем не только в сегменте дорогостоя, но и среди препаратов ближе к верхней границе среднего ценового сегмента», — пояснил Беспалов.

Он также отметил, что аналитические компании могут использовать различные подходы к оценке долей дистрибьюторов: в одном случае учитываются операции по вторичной дистрибуции, в другом расчет долей ведется сугубо в отношении поставок конечным получателям товара, без фактов перепродажи другим оптовикам. Поэтому итоговые показатели могут отличаться.

Как уточнил глава DSM Group, компания в своих подсчетах использует данные о конечных продажах: прямые поставки в аптеки и прямые поставки в государственные учреждения.

Как увеличилась доля рынка лидеров

Первые три позиции остались неизменными — их, как и в 2023 году, заняли компании «Пульс», «Протек» и «Катрен». «Пульс» лидирует в годовом рейтинге уже пять лет. Темпы роста в 2024 году компании составили 21%, а доля на рынке увеличилась на 1,4%. «Протек» также увеличил свою долю на рынке с 15,3 до 16,2% в сравнении с предшествующим годом. В то же время компания показала существенный прирост продаж — на 17%, это выше, чем рост рынка, как коммерческого сегмента, так и в целом, отмечают в DSM Group. Оборот «Катрена» в 2024 году вырос на 7,8%.

Самый заметный рост продаж в десятке лидеров у компании «Ирвин 2» — 42,8%, компания в рейтинге этого года заняла седьмое место, поднявшись на одну строчку по сравнению с годом ранее.

В «Ирвин 2» сообщили РБК, что компания увеличила продажи лекарств в области гематологии и нейромышечных заболеваний на федеральном уровне, а в регионы стала поставлять больше препаратов для лечения онкологии и кардиологии, сработала и «грамотная ассортиментная политика». Всего в портфеле компании 12 тыс. различных наименований.

Глава DSM Group Шуляк отметил, что сейчас компания осуществляет большинство поставок дорогостоящих препаратов для фонда «Круг добра» (закупает лекарства для детей на средства, полученные от повышенной налоговой ставки).

По поставкам препаратов в госбольницы по-прежнему лидирует «Ирвин 2», доля которого составила 14,2%. Она увеличилась с 10,1% в прошлом году. Второе место по поставкам в больницы у компании «Р-Фарм», которая поставляет 8,7% от всех льготных лекарств, а третье — у БСС с долей 7,7%.

Если рассматривать отдельные рейтинги по продажам в аптеках и государственном сегменте, то лидеры также не изменились. Первое место в коммерческом сегменте занял «Пульс» с долей рынка 23,9%, второе — «Катрен» с долей рынка 20,4%, а третье «Протек», доля которого — 20,3%.

Больницы увеличили закупки лекарств

В 2024 году затраты государственных медицинских учреждений на закупку лекарств выросли на 35% по сравнению с 2023 годом, до 1,35 трлн руб., сообщил РБК эксперт сервиса «Контур.Закупки» Василий Данильчик. Количество закупок также увеличилось на 15%, с 422 тыс. в 2023 году до 487 тыс. процедур.

При этом в 2023 году затраты снижались. Тогда на закупку препаратов и витаминов больницы, поликлиники и другие учреждения потратили 995 млрд руб., что на 3% меньше, чем в 2022 году (1,03 трлн руб.).

В 2024 году поднялась и средняя максимальная цена контракта, которую заказчик устанавливает при объявлении закупки, — с 2,59 млн до 3,06 млн руб.

По мнению Данильчика, увеличение расходов может быть связано как с инфляцией, так и с расширением ассортимента закупаемых препаратов, добавил он. По данным «Контур.Закупки», в топ-3 по объему вошли закупки вакцин против гриппа и пневмококковых инфекций.