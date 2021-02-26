Экс-глава «Суммы» представила свою версию «похищения» президента FESCO

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 73,47 (-0,28) Инвестиции, 25 фев, 14:28
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 89,5 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 14:28
«Зенит» притих. В РПЛ потратили на трансферы наименьшую за 6 лет сумму Спорт, 12:02 В России — бум субсидиарной ответственности. Какие сделки в зоне риска Pro, 12:01 Нижегородское МЧС назвало негазифицированным пострадавший от взрыва дом Общество, 11:52 Милла Йовович сыграет главную роль в экранизации рассказа Джорджа Мартина Стиль, 11:51 Росреестр зафиксировал рост спроса на новостройки в Москве Недвижимость, 11:49 Эхо пандемии: 3 причины появления рынка просьюмеров Партнерский материал, 11:45 Гараж, Третьяковка и Эрмитаж: как работает скорая помощь для музеев РБК и Фонд Потанина, 11:45 Биткоин за сутки подешевел на 12% Крипто, 11:44 В Минздраве назвали возможные сроки очередного роста числа случаев COVID Общество, 11:42 Все городские библиотеки Москвы стали принимать единый читательский билет Город, 11:40 Хорошие плохие чувства: почему эволюция не уничтожила депрессию Социальная экономика, 11:40  Александр Лукашенко покинул пост главы Олимпийского комитета Белоруссии Спорт, 11:39 «Дом стоит, свет горит. Я окей»: каким получился новый альбом Земфиры Стиль, 11:34 Маск отреагировал на слухи о расследовании SEC о его твитах про Dogecoin Крипто, 11:31
Бизнес ,  
0 

Экс-глава «Суммы» представила свою версию «похищения» президента FESCO

Максима Сахарова, который до сентября 2020 года возглавлял группу FESCO, в день голосования о его отставке похитили во Владивостоке, утверждает экс-глава «Суммы» Лейла Маммедзаде. Но сам Сахаров называл это «недопониманием»
Максим Сахаров
Максим Сахаров (Фото: cfo-russia.ru)

Максим Сахаров, возглавлявший транспортную группу FESCO лишь полгода, c марта по сентябрь 2020-го, был похищен во Владивостоке 3 сентября — как раз в день голосования о его отставке на совете директоров. Об этом в интервью РБК рассказала экс-глава группы «Сумма» (управляла активами бизнесмена Зиявудина Магомедова), бывший председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде.

Во Владивостоке расположен ключевой актив FESCO — Владивостокский морской торговый порт (ВМТП).

Экс-глава «Суммы» ответила на обвинения в рейдерском захвате FESCO
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сахаров готовил документы для этого заседания совета директоров, он также должен был принять в нем участие. В повестке было два основных вопроса: назначить новым президентом FESCO Аркадия Коростелева и ввести позицию первого вице-президента для Сахарова. «Но мне позвонил наш сотрудник, которому супруга Сахарова сказала, что его похитили — остановили машину по дороге в аэропорт Владивостока и вытащили оттуда», — вспоминает теперь экс-глава «Суммы».

Адвокат Маммедзаде подал от ее имени заявление о похищении топ-менеджера в ФСБ, МВД и прокуратуру, копию этого заявления она отправила всем членам совета директоров, а также топ-менеджменту компании и представителям всех акционеров. «Ровно через шесть минут после отправки этого e-mail мне позвонил Сахаров и говорил сдавленным голосом», — утверждает она. Маммедзаде попросила Сахарова включить на телефоне громкую связь и сказала в трубку: «Заявление написано, 90-е закончились, если вы сейчас парня не выпустите, я приду за вами лично».

На следующий день Сахаров уже был на связи и вскоре вылетел обратно в Москву. После этого он решил не оставаться в FESCO — 8 декабря его назначили зампредом по экономике и финансам УК «Роснано».

Лейла Маммедзаде — РБК: «Проблема Зиявудина лежит не в области экономики»
Бизнес
Лейла Маммедзаде

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Пять скрытых процессов на кадровом рынке в 2021 году Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом

Впоследствии на допросах он сказал, что все произошедшее во Владивостоке было «недопониманием», замечает Маммедзаде. «Возможно, и так. Главное, в конце концов, что все разрешилось и все остались живыми и невредимыми», — заключает она. По ее словам, когда Сахаров был задержан или «болел», как он потом утверждал, он написал заявление, в котором передал свои полномочия президента FESCO Заирбеку Юсупову, на тот момент возглавлявшему ВМТП. «Но у этого заявления не было ни даты, ни других атрибутов приказа главы компании», — подчеркивает Маммедзаде.

О том, что Сахаров находился «под давлением неизвестных лиц, которые требовали от него подписывать определенные бумаги», говорил и новый глава FESCO Аркадий Коростелев. Юсупов так комментировал информацию об этом задержании в интервью «Комсомольской правде»: «У меня есть ощущение, что Максим Сахаров давно знал, что имеется угроза рейдерского захвата транспортной группы. Понимая, что не сможет им противостоять, он назначил меня исполняющим обязанности президента FESCO. Приказ о моем назначении Сахаров готовил в присутствии работников порта. <...> Документ по просьбе Сахарова распечатала моя помощница Валерия Байдаченко, в приемной при этом также находились множество людей». По его словам, после этого Сахаров весь день «катался» по своим делам на машине порта по Владивостоку, а по вечерам играл в хоккей на «Фетисов Арене». «Странное поведение для похищенного человека», — заключил экс-глава ВМТП.

Автор
Тимофей Дзядко
Зиявудин Магомедов Группа «Сумма» Fesco
Материалы по теме
Магомедов назвал незаконным соглашение FESCO с «Росатомом»
Бизнес
Магомедов пригрозил судом бывшим партнерам по FESCO
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter