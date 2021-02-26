Экс-глава «Суммы» представила свою версию «похищения» президента FESCO

Максима Сахарова, который до сентября 2020 года возглавлял группу FESCO, в день голосования о его отставке похитили во Владивостоке, утверждает экс-глава «Суммы» Лейла Маммедзаде. Но сам Сахаров называл это «недопониманием»

Максим Сахаров (Фото: cfo-russia.ru)

Максим Сахаров, возглавлявший транспортную группу FESCO лишь полгода, c марта по сентябрь 2020-го, был похищен во Владивостоке 3 сентября — как раз в день голосования о его отставке на совете директоров. Об этом в интервью РБК рассказала экс-глава группы «Сумма» (управляла активами бизнесмена Зиявудина Магомедова), бывший председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде.

Во Владивостоке расположен ключевой актив FESCO — Владивостокский морской торговый порт (ВМТП).

Сахаров готовил документы для этого заседания совета директоров, он также должен был принять в нем участие. В повестке было два основных вопроса: назначить новым президентом FESCO Аркадия Коростелева и ввести позицию первого вице-президента для Сахарова. «Но мне позвонил наш сотрудник, которому супруга Сахарова сказала, что его похитили — остановили машину по дороге в аэропорт Владивостока и вытащили оттуда», — вспоминает теперь экс-глава «Суммы».

Адвокат Маммедзаде подал от ее имени заявление о похищении топ-менеджера в ФСБ, МВД и прокуратуру, копию этого заявления она отправила всем членам совета директоров, а также топ-менеджменту компании и представителям всех акционеров. «Ровно через шесть минут после отправки этого e-mail мне позвонил Сахаров и говорил сдавленным голосом», — утверждает она. Маммедзаде попросила Сахарова включить на телефоне громкую связь и сказала в трубку: «Заявление написано, 90-е закончились, если вы сейчас парня не выпустите, я приду за вами лично».