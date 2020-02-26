Производители пива попросили установить минимальные цены из-за демпинга

Союз российских пивоваров направил письмо в Минфин, в котором сообщил, что из-за «критически низких цен» крупных розничных сетей остальные компании вынуждены снижать цены до себестоимости

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Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой рассмотреть вопрос об установлении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво. В Союзе объясняют необходимость такой меры демпингом крупных розничных сетей на рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо СРП министру финансов Антону Силуанову.

По данным газеты, в документе сказано, что рынок пива перенасыщен продукцией, которая продается по акции, то есть по «критически низким демпинговым ценам». Из-за этого региональные производители пива вынуждены снижать цены до себестоимости. Это может привести к развитию серого рынка пива, утверждает СРП.

В Минфине заявили «Коммерсанту», что такое обращение поступило и что оно было рассмотрено. В ведомстве добавили, что предложения об установлении минимальной розничной цены были внесены в Евразийскую экономическую комиссию, поскольку введение этой нормы регламентируется договором ЕАЭС.

Сейчас цена акционного пива в некоторых магазинах может опускаться до 30–40 руб. за бутылку, что «сопоставимо со стоимостью очищенной водопроводной воды», сообщил «Коммерсанту» представитель АО «Вятич» Владимир Маматов (компания выпускает пиво под таким же брендом, а также под брендом «Трифон»). В таких условиях необходимо оказывать поддержку локальным производителям пива, в том числе снижать для них акциз, считает Маматов.

Директор по корпоративным отношениям Heineken Кирилл Болматов отметил, что доля продукции, реализуемой по промоценам, растет почти во всех категориях потребительских товаров и уже превышает половину всех продаж.