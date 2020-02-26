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Производители пива попросили установить минимальные цены из-за демпинга

Союз российских пивоваров направил письмо в Минфин, в котором сообщил, что из-за «критически низких цен» крупных розничных сетей остальные компании вынуждены снижать цены до себестоимости
Фото: Jan Woitas / DPA / ТАСС

Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой рассмотреть вопрос об установлении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво. В Союзе объясняют необходимость такой меры демпингом крупных розничных сетей на рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо СРП министру финансов Антону Силуанову.

По данным газеты, в документе сказано, что рынок пива перенасыщен продукцией, которая продается по акции, то есть по «критически низким демпинговым ценам». Из-за этого региональные производители пива вынуждены снижать цены до себестоимости. Это может привести к развитию серого рынка пива, утверждает СРП.

В Минфине заявили «Коммерсанту», что такое обращение поступило и что оно было рассмотрено. В ведомстве добавили, что предложения об установлении минимальной розничной цены были внесены в Евразийскую экономическую комиссию, поскольку введение этой нормы регламентируется договором ЕАЭС.

Сейчас цена акционного пива в некоторых магазинах может опускаться до 30–40 руб. за бутылку, что «сопоставимо со стоимостью очищенной водопроводной воды», сообщил «Коммерсанту» представитель АО «Вятич» Владимир Маматов (компания выпускает пиво под таким же брендом, а также под брендом «Трифон»). В таких условиях необходимо оказывать поддержку локальным производителям пива, в том числе снижать для них акциз, считает Маматов.

Директор по корпоративным отношениям Heineken Кирилл Болматов отметил, что доля продукции, реализуемой по промоценам, растет почти во всех категориях потребительских товаров и уже превышает половину всех продаж.

Крупнейшие компании покинули Союз пивоваров из-за разногласий по ценам
Бизнес

По данным компании Nielsen, специализирующейся на маркетинговых исследованиях, доля промопродаж пива в России составляет 55% в натуральном выражении.

О необходимости введения минимальной розничной цены на пиво из-за демпинга Союз российских пивоваров заявлял еще 12 февраля, после того как три международные компании — «Балтика», Heineken и AB InBev Efes — вышли из СРП. Установление МРЦ стало основой конфликта между Союзом и компаниями, также разногласия возникали из-за вопросов технического регулирования и акцизной политики.

В сообщении Союза говорится, что введение МРЦ — мера, которая «способна без затрат на создание специальной инфраструктуры побороть нелегальный оборот пивоваренной продукции и нормализовать конкурентную среду на рынке».

В комментарии РБК вышедшие из СРП компании заявляли, что решения Союза «прямо противоречат пониманию нашими компаниями [его] целей и задач». Они также отмечали, что организация создает конкурентные преимущества одних компаний перед другими.

Автор: Мария Лисицына
Теги: предприниматели, демпинг, пиво, минимальная розничная цена
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