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Бизнес ,  
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Reuters сообщил о планах Gunvor продать активы в России
По данным агентства, компания может расстаться с неключевыми активами, это связано с убытками в 2018 году. До этого Bloomberg сообщал о возможной продаже всего Gunvor алжирской компании
Торбьорн Торнквист (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Основной владелец нефтетрейдера Gunvor Торбьорн Торнквист обсуждал с банками-кредиторами сценарий с продажей неключевых активов в России и поиск стратегического партнера для НПЗ в немецком Ингольштадте. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на четырех знакомых с ситуацией собеседников.

В сообщении говорится, что Gunvor может расстаться с нефтепродуктовым терминалом в Усть-Луге. На сайте компании помимо этого терминала указан еще один актив в России — косвенная доля в лицензии на освоение Лаганского блока на шельфе Каспийского моря. Однако в декабре 2018 года сообщалось, что компания решила выйти из проекта.

Хотя по основному направлению бизнеса Gunvor в 2018 году получил прибыль, в совокупности по итогам 2018 года трейдер получил убытки, пишет агентство (официальная отчетность по итогам года пока не публиковалась). По словам источников, в компании подчеркивают, что убытки носили разовый характер.

Компания отказалась комментировать агентству информацию о продаже активов. В Gunvor заявили, что в 2018 году столкнулись с вызовами, но 2019 год начали «уже хорошо» «по всем направлениям». РБК направил запрос в дирекцию по корпоративным связям Gunvor.

В конце января Bloomberg сообщил, что Торнквист ведет переговоры о продаже всего Gunvor с алжирской компанией Sonatrach. В качестве альтернативного варианта сделки агентство называло создание совместного предприятия. Собеседники Bloomberg говорили, что обсуждения находятся на начальной стадии, в Gunvor от комментариев отказались.

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Gunvor, продажа активов
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