СМИ узнали о выходе Gunvor и Lundin из проекта на шельфе Каспия

По информации источников газеты «Коммерсантъ», шведская нефтегазовая компания Lundin и нефтетрейдер Gunvor решили выйти из проекта на шельфе Каспия и вернуть лицензию на освоение Лаганского блока

Плавучая буровая установка «Шельф», построенная для нефтяников Каспия. (Фото: РИА Новости)

Нефтетрейдер Gunvor и шведская нефтегазовая компания Lundin решили выйти из проекта по освоению Лаганского блока на шельфе Каспийского моря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. В Lundin изданию подтвердили, что направили в правительственные органы уведомление об отказе от лицензии, а в Минприроды подтвердили его получение.

Лицензией на месторождение с извлекаемыми запасами 12 млн тонн владеет ООО «Петроресурс», 70% акций которого принадлежит Lundin, а остальные — Gunvor. Для Lundin проект на Каспии был последним в России, а Gunvor еще останется 26% в комплексе по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга.

В начале октября 2014 года в пресс-службе «Роснефти» сообщили, что глава компании Игорь Сечин и председатель совета директоров Lundin Иен Лундин подписали основные условия приобретения 51% в уставном капитале ООО «Петроресурс». Однако сделка так и не состоялась. В Lundin заявили, что она отложена на неопределенный срок.

«Петроресурс» владеет лицензией на геологическое изучение с целью поиска и оценки месторождений углеводородного сырья на Лаганском лицензионном участке, расположенном на шельфе в северо-восточной части Каспийского моря. Площадь участка — 3 тыс. 386 кв. км. На Лаганском участке открыто месторождение Морское, извлекаемые запасы нефти которого составляют: по категории С1 — 5,7 млн т, С2 — 6,3 млн т.

По словам партнера юридической фирмы «Стрим» Фарида Бабаева, при отказе от лицензии участок недр переходит к государству, а законсервированные скважины и другие созданные объекты инфраструктуры, если они есть, остаются собственностью прежнего владельца лицензии, ее новый обладатель сможет их выкупить, если захочет.