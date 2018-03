Студия Вайнштейна объявит о банкротстве после скандала с домогательствами

Созданная голливудским продюсером Харви Вайнштейном Weinstein Co. намерена объявить о банкротстве. Студия не смогла справиться с последствиями сексуального скандала, связанного с ее основателем

Харви Вайнштейн (Фото: Rick Wilking / Reuters)

Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, намерена заявить о банкротстве после срыва переговоров о ее продаже. Об этом сообщает со ссылкой на заявление компании голливудское издание Deadline.

Совет директоров Weinstein Co. отстранил от дел, а затем уволил одного из основателей компании, Харви Вайнштейна, после обвинений в сексуальных домогательствах. Скандал разгорелся после того, как газета The New York Times опубликовала расследование о домогательствах со стороны Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами.

После выхода этой статьи о домогательствах продюсера сообщили и другие пострадавшие, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.

Продюсерская компания Weinstein Co. после скандала объявила о поиске новых владельцев, так как ее крупнейшие партнеры, такие как телекомпания Netflix, объявили о прекращении совместных проектов. Компания также намеревалась в скором времени сменить название.

Однако переговоры о продаже группе инвесторов не увенчались успехом, несмотря на то что к концу декабря компания получила более 20 предложений о покупке.

«Хотя мы признаем, что это крайне неудачный результат для наших сотрудников, наших кредиторов и любых жертв, у совета нет иного выбора, кроме как реализовать единственный жизнеспособный вариант, который позволит сохранить максимальную оставшуюся ценность компании — пройти упорядоченную процедуру банкротства», — говорится в сообщении совета директоров компании.

Weinstein Co. также намерена запросить судебную защиту от кредиторов, уточняет Bloomberg.

В середине февраля генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал гражданский иск к продюсеру Харви Вайнштейну, его брату Бобу и Weinstein Co., в котором настаивает, чтобы любая сделка продажи компании гарантировала компенсации всем пострадавшим. Сумма иска при этом не раскрывалась.

Как пишет Deadline со ссылкой на источники, потенциальные покупатели — группа инвесторов во главе с предпринимательницей Марией Контрерас-Свит заявили, что готовы увеличить размер фонда, из которого будут выплачены компенсации пострадавшим от действий Вайнштейна. Однако сделка сорвалась из-за многочисленных внутренних конфликтов.

Собеседники издания утверждают, что Контрерас-Свит не смогла договориться с партнерами об увеличении общей суммы компенсаций, а юристы Weinstein Co. настаивали, что проще будет провести компанию через банкротство, чем завершить проблемную сделку.

Харви Вайнштейн вместе с братом Робертом основал The Weinstein Company еще в 1970-х годах. Компания выпустила десятки известных картин, в том числе ленты Стивена Содерберга, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара. Сам Вайнштейн лично продюсировал фильмы «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Убить Билла», «Властелин колец», «Авиатор» и другие.