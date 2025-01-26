WP сообщила о незаконном повышении цен на аренду жилья в Лос-Анджелесе

В пожарах сгорели не менее 17 тыс. построек, известно о 28 погибших. Десятки тысяч человек вынужденно покинули дома, стоимость аренды квартир и домов взлетела в разы

Фото: David Ryder / Reuters

После лесных пожаров, уничтоживших некоторые жилые кварталы Лос-Анджелеса, арендная плата в некоторых районах этого городского округа взлетела до 266%, подсчитала The Washington Post, опираясь на данные аналитического сервиса по недвижимости RentCast.

Исследователи сравнивали расценки на съем 1,7 тыс. единиц арендного жилья в течение двух недель до пожаров, начавшихся 7 января, и почти на 3 тыс. в течение двух недель после этой даты.

В нескольких районах цены упали: Глендора (минус 25,4%), Ла Хабра (минус 28,6%), Панорама Сити (минус 61,5%). Однако в ряде других значительно подскочили. К примеру, в прибрежной Эрмоса Бич средние арендные ставки удвоились с $4,2 тыс. до $8,5 тыс., Валли Вилледж — утроились с $2,6 тыс. до $7,9 тыс., а в Шерман-Окс выросли почти вчетверо на 266,4% — с $2,9 тыс. до $10,8 тыс.

В Лос-Анджелесе до 8 марта запрещено повышать арендную плату более чем на 10%, ограничения распространяются на действующие и новые договоры об аренде, такое постановление издал губернатор Гэвин Ньюсом. Законодательство США допускает подобные ограничения в районах, испытывающих повышенный спрос на жилье в результате чрезвычайной ситуации. Нарушителям может грозить до года заключения в тюрьме или крупный штраф.

В округе Лос-Анджелес проживает около 9,6 млн человек. Пожары уничтожили не менее 17 тыс. жилых домов, предприятий, школ и других строений, а десятки тысяч людей вынужденно покинули свои дома.

Известно о 28 погибших в районе пожаров, но точное количество еще предстоит установить, поскольку не во всех районах огонь удалось потушить.