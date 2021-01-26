У одного из старейших производителей вина в Крыму появился новый владелец

Новым владельцем завода марочных вин «Коктебель» стала структура, которая сейчас управляет предприятием. Активы завода были проданы чуть дороже 110 млн руб.

На аукционе по продаже властями Крыма активов одного из старейших винодельческих предприятий полуострова — завода марочных вин «Коктебель» — победил его текущий арендатор, компания ООО «Завод марочных вин Коктебель», следует из документов единой электронной торговой площадки «Росэлторг». Победитель предложил за активы винодельческого объединения 110 178 094 руб.

Стартовая стоимость цехов, земельных участков и прочего имущества составляла чуть больше 100 млн руб. Шаг аукциона составлял 5 млн руб. В список имущества, выставленного на торги, входят 73 нежилых здания (производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости), а также земельные участки в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково.



Компанией ООО «Завод марочных вин Коктебель», которая с 2015 года арендует у крымских властей имущество производителя вина, владеют ООО «Гатчинский спиртовой завод» (99,8%) и Елена Якубчик (0,20%). Самим Гатчинским спиртовым заводом, который производит этиловый спирт для кондитерской и алкогольной промышленности, владеют Елена и Михаил Якубчик. Издание «Собеседник» называет Михаила Якубчика братом супруги директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. На вопрос РБК о возможной родственной связи в пресс-бюро СВР сообщили, что «не комментируют слухи или сведения, выходящие за рамки их компетенции». Гатчинский спиртовой завод также не комментирует этот вопрос.

Генеральный директор компании «Завод марочных вин Коктебель» Анна Коваленко подтвердила участие и победу в аукционе. «Мы рады, что активы завода будут в нашей собственности — это даст нам возможность больше вкладывать в его развитие, создавать рабочие места и новую продукцию», — сообщила она.

С 2015 года Гатчинский спиртовой завод реализует инвестиционный проект по модернизации и развитию «Коктебеля» объемом около 1,5 млрд руб, за прошедшие пять лет завод уже вложил в винное предприятие 850 млн руб, сообщила Коваленко. Выручка ООО «Завод марочных вин Коктебель» в 2019 году, по данным «СПАРК», составила 437,9 млн руб., чистая прибыль — 32,3 млн руб.