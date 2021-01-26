Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 75,64 (+0,78) Инвестиции, 14:00
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 91,67 (+0,52) Инвестиции, 14:00
У одного из старейших производителей вина в Крыму появился новый владелец Бизнес, 15:23 Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса Спорт, 15:19 Власти Москвы посчитали ДТП с участием такси и каршеринга в 2020 году Авто, 15:15 Писательница Джулия Куин рассказала, как «Бриджертоны» стали сериалом Стиль, 15:14 Мурашко сообщил об уменьшении числа пациентов с COVID-19 Общество, 15:13 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 15:13 Бой Макгрегора и Порье собрал рекордные продажи трансляций с 2018 года Спорт, 15:11 Хаотичный рост цен: что будет с вторичным жильем в Москве в 2021 году Недвижимость, 15:08 Почему люди верят в теории заговора Социальная экономика, 15:00  В Кирове из-за оттепели после мороза светофоры стали работать с перебоями Общество, 14:57 Премьер-министр Италии подал в отставку Политика, 14:57 Правозащитники объяснили рост числа задержанных на акциях 23 января Общество, 14:53 Голосовые тренды-2021: как речевые AI-технологии меняют жизнь и бизнес Pro, 14:51 Как в Нидерландах из-за мер по COVID громят машины и жгут мосты. Видео Общество, 14:36
Бизнес ,  
0 

У одного из старейших производителей вина в Крыму появился новый владелец

Новым владельцем завода марочных вин «Коктебель» стала структура, которая сейчас управляет предприятием. Активы завода были проданы чуть дороже 110 млн руб.

На аукционе по продаже властями Крыма активов одного из старейших винодельческих предприятий полуострова — завода марочных вин «Коктебель» — победил его текущий арендатор, компания ООО «Завод марочных вин Коктебель», следует из документов единой электронной торговой площадки «Росэлторг». Победитель предложил за активы винодельческого объединения 110 178 094 руб.

Стартовая стоимость цехов, земельных участков и прочего имущества составляла чуть больше 100 млн руб. Шаг аукциона составлял 5 млн руб. В список имущества, выставленного на торги, входят 73 нежилых здания (производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости), а также земельные участки в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково.

Компанией ООО «Завод марочных вин Коктебель», которая с 2015 года арендует у крымских властей имущество производителя вина, владеют ООО «Гатчинский спиртовой завод» (99,8%) и Елена Якубчик (0,20%). Самим Гатчинским спиртовым заводом, который производит этиловый спирт для кондитерской и алкогольной промышленности, владеют Елена и Михаил Якубчик. Издание «Собеседник» называет Михаила Якубчика братом супруги директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. На вопрос РБК о возможной родственной связи в пресс-бюро СВР сообщили, что «не комментируют слухи или сведения, выходящие за рамки их компетенции». Гатчинский спиртовой завод также не комментирует этот вопрос.

Генеральный директор компании «Завод марочных вин Коктебель» Анна Коваленко подтвердила участие и победу в аукционе. «Мы рады, что активы завода будут в нашей собственности — это даст нам возможность больше вкладывать в его развитие, создавать рабочие места и новую продукцию», — сообщила она.

С 2015 года Гатчинский спиртовой завод реализует инвестиционный проект по модернизации и развитию «Коктебеля» объемом около 1,5 млрд руб, за прошедшие пять лет завод уже вложил в винное предприятие 850 млн руб, сообщила Коваленко. Выручка ООО «Завод марочных вин Коктебель» в 2019 году, по данным «СПАРК», составила 437,9 млн руб., чистая прибыль — 32,3 млн руб.

Автор
Анна Левинская
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter