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Стали известны претенденты на крымский завод марочных вин «Коктебель»

На активы винного завода «Коктебель», который власти Крыма продают на аукционе, нашлись три претендента. Стартовая стоимость цехов, земельных участков и прочего имущества составляет чуть больше 100 млн руб.
Виноградник завода марочных вин «Коктебель»
Виноградник завода марочных вин «Коктебель» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

К торгам за имущество одного из старейших винных производств Крыма — завода марочных вин «Коктебель» — допущены три претендента: две компании и частное лицо, следует из протокола на официальном портале размещения информации о проведении торгов.

Среди заявителей: компания — арендатор имущества завода ООО «Завод марочных вин «Коктебель», петербургская компания «НТЦ «Кристаллкор» и Андрей Ильич Шкловский.

Чем известен «Коктебель»

Завод «Коктебель» находится в 20 км от Феодосии. Считается, что его история началась в 1875 году, когда офтальмолог Эдуард Юнге приобрел несколько участков и организовал винодельческое хозяйство.

Сегодня винодельческое объединение производит сухие, полусухие и полусладкие вина, а также портвейны. У предприятия есть около 1 тыс. га своих виноградников, емкостный парк не менее 5 млн л для производства тихих вин, а также бочки для выдержки марочных сухих вин, десертных вин и портвейнов не менее чем на 6 млн л. По собственным данным, у «Коктебеля» самая крупная открытая мадерная площадка (для специальной технологии выдержки при высокой температуре) в Европе емкостью не менее 1 млн л. У продукции «Коктебеля» есть статус защищенного географического указания (ЗГУ) — «Крым».

По прогнозу управляющей имуществом «Коктебеля» компании ООО «Завод марочных вин «Коктебель», в 2020 году он должен был выйти на мощности производства в 5,5 млн бутылок в год

Активы «Коктебеля» министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило на аукцион в конце декабря 2020 года, говорится в документах единой электронной торговой площадки «Росэлторг». В список входят 73 нежилых здания (производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости), а также земельные участки в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково. Стартовая цена лота немногим выше 100 млн руб., шаг аукциона — 5 млн. Победитель торгов будет определен 26 января.

Компанией ООО «Завод марочных вин «Коктебель», которая с 2015 года арендует у крымских властей имущество производителя и претендует на покупку, владеют ООО «Гатчинский спиртовой завод» (99,8%) и Елена Якубчик (0,20%). Самим Гатчинским спиртовым заводом, который производит этиловый спирт для кондитерской и алкогольной промышленности, владеют Елена и Михаил Якубчик. Издание «Собеседник» называет Михаила Якубчика деверем директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. РБК направил запрос о возможной родственной связи в СВР.

В 2018 году стало известно, что Гатчинский спиртовой завод инвестирует 1,2 млрд руб. в модернизацию «Коктебеля». Выручка предприятия в 2019 году составила 437,9 млн руб., чистая прибыль — 32,3 млн руб.

Основной вид деятельности второго претендента НТЦ «Кристаллкор» — строительство жилых и нежилых зданий. Компанией владеют Андрей Титков (95%) и Владимир Тимофеев (5%). По данным сайта компании, в числе ее клиентов — госкорпорация «Росатом», «Водоканал Санкт-Петербурга», Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов и другие.

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Третий заявитель — пермский бизнесмен Андрей Шкловский, по данным СПАРК, владеет компанией «Бонусмолл» (основной вид деятельности — розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков). В 2019 году Шкловский выкупил у Москвы 485,6 кв. м в дореволюционном доме на Петровке за 84,7 млн руб., площади предприниматель планировал использовать для офисов.

РБК направил запрос претендентам.

Автор
Анна Левинская
виноделие Крым приватизация
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