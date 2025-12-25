«Мечел» рассчитывает нарастить добычу угля в полтора раза в 2026 году

«Мечел» рассчитывает, что сможет нарастить добычу угля в 2026 году как минимум в полтора раза. В то же время компания рассматривает консервацию нерентабельных участков с подземной добычей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Мечел» прогнозирует, что добыча угля в 2026 году увеличится как минимум в полтора раза — до 11–12 млн т против 7,3–7,6 млн т в 2025 году. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании Игорь Хафизов, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что в течение 2025 года компания занималась оптимизацией и сокращением затрат. В частности, сократилась численность управленческого персонала, проводилась работа над оборотным капиталом, в том числе в части ненаращивания кредиторской задолженности и ее реструктуризации. Кроме этого, было освоено производство новых видов высокомаржинальной продукции, включая семь видов новых жаропрочных сплавов и новые виды рельсов.

«Очень много было сделано мероприятий, которые позволили нам закончить этот год. Понятно, что цифры не те, которые мы бы хотели, но такого падения, из которого можно было бы не подняться, нет», — прокомментировал итоги года Хафизов.

Глава компании выразил надежду, что в 2026 году «цены на уголь начнут расти со дна». Он напомнил, что в августе 2025-го цены на уголь пошли вверх и компания «вышла в ноль», несмотря на миллиардные убытки в сегменте добычи. «Потенциально в любой момент мы можем довольно быстро среагировать на изменение конъюнктуры и начать расти. Если вспомнить 2022–2023 годы, когда цены начали расти, какие результаты были у «Мечела» — это говорит о том, что потенциально компания очень сильна», — убежден он.

Хафизов отметил, что компания намерена увеличивать объемы по всем горнодобывающим предприятиям, включая «Якутуголь», «Южный Кузбасс», «Якутскую рудную компанию», добавить объем выпуска железорудного концентрата по Коршуновскому ГОКу, тем самым заместив покупное сырье, которое еще остается в группе.

Планируется увеличить производство железорудного концентрата на Коршуновском ГОКе с 1,7 млн до 2,4 млн т, на Якутской рудной компании — с 0,9 млн т железной руды до 2,2 млн т. Хафизов добавил, что в случае более оптимистичного роста цен на уголь во втором полугодии, чем закладывает компания, будет рассмотрено дополнительное увеличение объемов добычи.

В «Мечеле» также допустили, что закрытие сделок по продаже неключевых активов возможно в следующем году — в их число входят «Южуралникель», «Кузбассэнергосбыт», «Порт Мечел-Темрюк», Южно-Кузбасская ГРЭС.

Об остановке добычи и консервации

В августе 2025-го «Мечел» сообщал, что приостанавливал выпуск нерентабельных марок угля в первом полугодии из-за давления на угольную промышленность. Решение было принято «в условиях инфляции затрат, крепкого курса национальной валюты и санкционных ограничений», в результате которых «экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением». Хафизов пояснил, что приостановка касалась в частности подземной добычи — шахты им. Ленина и шахты Ольжерасская-Новая. Также были приостановлены участки с нерентабельными сегодня марками угля на Сибиргинском и Красногорском разрезах.

Мероприятия проводились с мая по сентябрь. По словам топ-менеджера, меры позволили прожить «самый пик снижения цен». «В конце августа — начале сентября появились первые признаки роста цен на уголь, китайский рынок начал оживать, и мы стали запускать приостановленные участки добычи», — прокомментировал он, добавив, что в «Мечеле» рассматривают также программу консервации. Подземные участки, по его словам, в силу горнотехнических условий, стоимости угля и ряда других факторов остаются нерентабельными, в отличие от открытого способа добычи. «Мы заканчиваем восстановление фабрики в Якутии, сегодня не влияющей на объемы добычи и сбыта продукции. Можно сказать, что угольные предприятия у нас вышли на наши плановые объемы 2025 года», — заключил Хафизов.

В конце июня Олег Коржов, занимавший на тот момент пост гендиректора «Мечела», сообщал, что котировки на сырье на тот момент достигли минимума и «ниже быть уже не могут» (по данным Центра ценовых индексов, они были на 31% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024-го, на 30 июня стоимость тонны марки ГЖ составляла $97 на базисе FOB Дальний Восток).

Что сейчас происходит с угольной отраслью

Ухудшение ситуации на угольном рынке началось в 2022 году с потерей части традиционных рынков, включая Евросоюз, и падением цен на твердое топливо. По данным Росстата, 2024 год отрасль завершила с рекордным убытком в размере 113 млрд руб. В октябре Минэнерго сообщало, что убытки угольной отрасли по итогам года составят 300 млрд против 113 млрд руб. годом ранее, кредиторская задолженность — 1,5 трлн против 1,2 трлн руб. в прошлом году.

В итоге в конце мая правительство утвердило антикризисную программу для отрасли. В нее вошли как общесекторальные, так и адресные меры поддержки — отсрочки по налогам, страховым взносам и сборам (действуют до 1 декабря с возможностью пролонгации по усмотрению подкомиссии под председательством Антона Силуанова), программы финансового оздоровления при помощи непосредственных бенефициаров, в том числе за счет ограничений на выплату дивидендов и зарплат высокому менеджменту, а также оптимизации затрат; реструктуризация долгов компаний и логистические послабления в виде компенсации тарифов РЖД в размере 12,8% и субсидирования дальних перевозок.

Что касается индивидуальной помощи, по состоянию на октябрь 2025-го ее получили девять компаний, девять заявок находились на рассмотрении, еще пять предприятий готовили заявления. Ранее в списке организаций, получивших адресные меры поддержки, фигурировали «Мечел», «СДС-Уголь», «Воркутауголь» и СУЭК. В последующем замминистра энергетики Дмитрий Исламов говорил о том, что предоставление «СДС-Углю» послаблений под вопросом.