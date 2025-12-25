Минтрансу предложили пересмотреть ценообразование при стройке аэропортов

Строители предложили Минтрансу изменить механизм ценообразования при проведении реконструкции аэродромов. Текущая модель приводит к низкой маржинальности или убыточности контрактов, что отталкивает подрядчиков

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК, объединяет крупнейших игроков отрасли, в частности «Нацпроектстрой», «Трансстроймеханизацию», «Автобан» и др.) предложила Минтрансу ряд мер по изменению методики расчета сметной стоимости строительных работ в аэродромной инфраструктуре. По версии строителей, действующий механизм не учитывает реальных расходов подрядчиков на оплату труда персонала и реальную инфляцию, что ведет к занижению стоимости контрактов.

«По данным организаций, входящих в НАИК, строительство аэродромной инфраструктуры сегодня не просто невыгодно, а убыточно. Ни один из государственных проектов, в строительстве которых подрядчики принимали участие в последние несколько лет, не обеспечил им ожидаемой доходности, а многие из проектов оказались нерентабельными. Сметы госконтрактов на строительство аэродромов недооценены, что снижает финансовую устойчивость строителей, приводит к росту незавершенного строительства и банкротствам», — рассказал РБК представитель ассоциации.

В дальнейшем существует риск отказа подрядчиков выходить на торги из-за нерентабельности проектов. В этом случае под угрозой окажутся планы государства по строительству и реконструкции аэродромной сети, считают в НАИК.

Изменение подхода к расчету зарплат

НАИК предложила Минтрансу установить отраслевую заработную плату (ОЗП) рабочим первого разряда (разнорабочие), занятым в строительстве аэродромов, рассказали РБК в ассоциации. Это позволит корректнее просчитывать сметную стоимость работ на таких объектах. Также НАИК считает необходимым введение индекса-дефлятора, который позволит корректнее рассчитывать удорожание стоимости работ до конца срока действия контрактов.

По словам главы НАИК Марии Ярмальчук, отсутствие установленной ОЗП приводит к тому, что при расчетах сметной стоимости объекта применяется заработная плата, установленная субъектом региона, в котором планируются работы. «В подавляющем большинстве случаев субъектовые зарплаты отстают от реальных, в среднем они ниже рыночных на 30–40%. Если оперировать цифрами на конкретном примере, то, например, при недооценке зарплат на 43% недооценка ФОТ в контракте составляет до 6,5%, сметной прибыли — 4,8%, накладных расходов — 7,7% от строительно-монтажных работ. Соответственно, общая недооценка стоимости строительства достигает 19%», — пояснила руководитель ассоциации.

На основе анализа информации аэродромных подрядчиков НАИК сделала вывод, что разница между установленными властями регионов и фактически выплачиваемыми зарплатами в отдельных субъектах достигает 33%.

Технически это предложено сделать через дополнения к приказу Минтранса № 346 от 17 октября 2025 года, которым ведомство установило среднемесячные ОЗП для строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (мостов). В частности, приказ устанавливает ОЗП для рабочих в Приморском крае на уровне 75,9 тыс. руб., в Камчатском крае — на уровне 143,9 тыс. руб., в Бурятии — от 71 тыс. до 77,4 тыс. руб. и другие региональные расценки. В НАИК отмечали, что это существенно выше, чем средние зарплаты, применявшиеся регионом, что позволило поднять начальную максимальную цену контракта в автодорожной отрасли.

В пресс-службе Минтранса подтвердили, что сегодня при расчете стоимости строительства объектов аэродромной инфраструктуры используется средняя зарплата по объектам в соответствующем регионе. В министерстве согласны и с тем, что в строительстве аэродромов присутствует отраслевая специфика — это технически сложные объекты, их строительство ведут специализированные подрядные организации, укомплектованные рабочими, имеющими необходимый уровень квалификации, профессиональной подготовки и опыт работы.

«В настоящее время мы проводим работу по установлению среднемесячного размера оплаты труда, применяемого при определении сметной стоимости строительства объектов аэродромной инфраструктуры. Окончательные выводы могут быть сделаны по завершении анализа зарплат по итогам 2025 года и проверки выполненных работ ФАУ «Главгосэкспертиза России», — сказал представитель министерства.

Он добавил, что порядок утверждения размера оплаты труда рабочего первого разряда утвержден приказом № 346. После получения необходимых согласований Минтранс будет инициировать утверждение размера оплаты труда рабочего, занятого в модернизации инфраструктуры воздушного транспорта. Ведомство достигло договоренностей с Минстроем и профессиональным сообществом и ведет сбор и подготовку необходимых документов.

Он отметил, что на данный момент Минтранс не фиксирует задержек на этапе выбора подрядчиков. Их выбор ведется по проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости. Не влияет действующая модель и на модернизацию региональных аэропортов с использованием механизма государственно-частного партнерства, подчеркнул представитель Минтранса.

Иные меры корректировки ценообразования Среди предложений НАИК: — Внести изменения в методику определения затрат, связанных с ведением строительно-монтажных работ вахтовым методом (приказ Минстроя от 15 июня 2020 года № 318) в части обязательности учета затрат на вахту при строительстве аэродромов. Сегодня вахтовый способ работы часто не учитывается в сметах экспертизой, хотя в регионах выполнения работ в большинстве случаев отсутствуют рабочие и инженерно-технический персонал, владеющий необходимыми знаниями и квалификацией для строительства объектов. — Проработать возможности внесения изменений в транспортные схемы строительства, если учтенные проектом инертные материалы не соответствуют техническим характеристикам строящегося объекта. Это распространенная проблема, когда указанный в проекте, например, песчаный карьер, не соответствует высоким требованиям аэродромного объекта либо выработан. — Актуализировать расценки на работы и строительные материалы, учитываемые сметной документацией. Несоответствие расценок на работы и строительные материалы, учитываемые сметой, рыночным ценам, ведет к недооценке смет и убыткам подрядчика. — Увеличить коэффициенты на производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности или внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих. — Установление повышающих коэффициентов к зарплатам, связанных с условиями производства работ в технологические перерывы (окна) — по аналогии с коэффициентом, применяемым при работах в туннеле метро. Проведение работ по реконструкции аэродромов выполняется как в плановые, так и в непредвиденные «окна» (например, введение плана «ковер»). Это изменяет количество взлетно-посадочных операций, что усложняет планирование, ведет к значительным расхождениям между сметными расчетами и фактическими объемами, значительным непредвиденным затратам.

Как бюджет финансирует аэродромы

Аэропортовая инфраструктура в России разделена на терминальную и аэродромную части. К терминальной части относятся пассажирская и грузовая терминальная инфраструктура, которой управляет оператор — он может частным, а может быть собственностью региона. Аэродромная часть — это взлетные полосы, рулежные дорожки, перроны, она принадлежит государству и передается оператору в аренду. Традиционно строительство и модернизация аэродромной инфраструктуры велись за счет федерального бюджета. Из-за нехватки бюджетных средств в 2025 году правительство начало внедрять в части аэропортов инфраструктурный сбор. Оператор будет взимать с авиакомпаний по 150 руб. (в дальнейшем будут индексироваться на уровень инфляции) с каждого перевезенного пассажира, эти средства будут аккумулироваться в отдельном фонде. Средства оттуда будут направлять на модернизацию аэродромов, что позволит без привлечения бюджетного финансирования обновить часть инфраструктуры.

Координатором разработки нормативной базы для ГЧП-проектов и стратегическим консультантом Росавиации выступает ВЭБ.РФ, он же ведет переговоры с аэропортовыми холдингами и структурирует первые сделки этого направления. Механизм позволит обеспечить возмещение расходов по строительству и реконструкции инфраструктуры.

В пресс-службе ВЭБ.РФ сказали, что если базой для расчета возмещения служат устаревшие или неточные сметные показатели, то на частного инвестора ляжет дополнительная финансовая нагрузка, и ему придется самостоятельно покрывать разницу между этими нормативами и фактическими затратами. Такая ситуация, когда часть расходов не может быть впоследствии возмещена, создает дополнительные финансовые риски и снижает инвестиционную активность в отрасли, считают в институте развития.

«При этом именно модель ГЧП, как правило, предусматривает инструменты, позволяющие гибко подходить к распределению рисков, связанных с ростом стоимости работ в ходе реализации инфраструктурных проектов. И модель призвана и здесь быть тем механизмом, который поможет найти правильный баланс интересов всех сторон», — добавили там.

Сколько средств направляют на аэропорты Бюджетное финансирование аэродромной инфраструктуры ведется в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов», части национального проекта «Эффективная транспортная система», рассчитанной до 31 декабря 2030 года. Цель федерального проекта — обеспечить рост авиационной подвижности населения не менее чем на 50% к уровню 2023 года, в том числе за счет развития опорной сети аэродромов. На финансирование этого федерального проекта на 2025–2030 годы в федеральном бюджете заложено 530,5 млрд руб. В 2025 году предусмотрено финансирование в 45,6 млрд руб., в 2026 году — 80,5 млрд руб. Паспорт федерального проекта предусматривает, в частности, реконструкцию аэропортов Улан-Удэ, Благовещенска, Нижнеангарска, Тынды, Читы и других городов. Механизм концессии будет использован при реконструкции 29 объектов. ВЭБ.РФ сообщал, что объем внебюджетного финансирования программы составит около 104 млрд руб.

РБК направил запросы в аппарат вице-премьеров Марата Хуснуллина, Виталия Савельева, Минфин, Росавиацию, «Новапорт», «Аэропорты регионов», Газпромбанк, «Нацпроектстрой», «Автобан», Группу «ВИС».