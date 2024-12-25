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Застройщик «Самолет» заявил в прокуратуру на «потребительский экстремизм»

«Интерфакс»: «Самолет» заявил в Генпрокуратуру о «потребительском экстремизме»
«Самолет» пожаловался в Генпрокуратуру на частые случаи, когда покупатели взыскивают с застройщиков штрафы за некачественную, по их мнению, отделку. По данным девелопера, к этому склоняют юрфирмы, которые поставили это «на поток»
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Один из крупнейших в России застройщиков ГК «Самолет» обратился в Генпрокуратуру с жалобой на «потребительский экстремизм», сообщил источник «Интерфакса», знакомый с текстом письма девелопера на имя главы ведомства Игоря Краснова.

«Самолет» пояснил, что речь идет о большом числе случаев, когда покупатели взыскивают с застройщиков средства в связи с некачественной, по их мнению, постройкой и отделкой квартир.

Девелопер отмечает, что часто к подаче исков граждан склоняют юридические фирмы, поставившие этот процесс «на поток». Так, в этом году 32 экспертные организации проводили экспертизу в более чем 7,5 тыс. гражданских делах, и представителями дольщиков в судах были одни и те же юристы, отмечает «Самолет», добавив, что 70% текущих дел приходится на 15 «юристов-оптовиков».

По данным компании, наиболее популярна такая практика в Москве и Подмосковье: с 2021 года число дольщиков, обратившихся в суды, выросло с 13% до 50-55% (в других регионах — 7%). Выплаты застройщиков покупателям в столичном регионе в 2022 году оцениваются в 65 млрд руб., в 2023-м — в 74 млрд руб. «Самолет» подчеркивает, что размер штрафов может превышать себестоимость отделки: в 2024 году размер выплат составляет 19 тыс. руб. за кв. м при себестоимости отделки в 16 тыс. за кв. м.

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В конце ноября гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина заявила, что объемы выплат застройщика недовольным покупателям «очень колоссальные». В интервью инвестбанкиру, блогеру Евгению Когану (канал Bitkogan) она рассказывала о мерах господдержки, на которые рассчитывают застройщики. Среди мер, на которые они надеются — законодательная поддержка — «обсуждение того, как мы будем работать со штрафами дольщиков».

«Есть моменты, когда, мы, условно, сорвали срок ввода — это наша вина, безусловно. Но очень много штрафов, которые носят надуманный характер и в большей степени просто являются таким использованием лазеек в законодательстве. Мы это поднимаем на обсуждение вместе с другими застройщиками», — отмечала Акиньшина.

РБК отправил запрос в ГК «Самолет» и Генпрокуратуру.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Анастасия Серова, Дарья Молоткова
Группа «Самолет» застройщики Генпрокуратура покупатели жилая недвижимость новостройки
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