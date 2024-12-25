FT узнала, что De Beers не может продать запасы алмазов на $2 млрд

Из-за низкого спроса у De Beers накопились запасы алмазов на сумму порядка $2 млрд, пишет FT. Гендиректор компании анонсировал наращивание инвестиций в рекламу и розничную торговлю, а также «постепенное восстановление» рынка

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Крупнейший в мире добытчик алмазов De Beers Group накопил самый большой запас драгоценных камней со времен финансового кризиса 2008 года на сумму порядка $2 млрд из-за падения спроса, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на пресс-службу компании.

«Это был неудачный год для продажи необработанных алмазов», — приводит издание слова гендиректора De Beers Эла Кука.

Падение спроса началось во время пандемии коронавируса, это вынудило De Beers сократить добычу примерно на 20% и снизить цены на продукцию, пишет FT. Проблемы на рынке алмазов также были связаны с планами выделить De Beers в отдельную компанию, сейчас она принадлежит горнодобывающей Anglo American.

Гендиректор Anglo American Дункан Ванблад предупредил, что продажа De Beers или первичное публичное размещение акций могут быть осложнены слабым состоянием алмазного рынка. Кук, в свою очередь, отметил, что по мере подготовки к разделению компания увеличит инвестиции в рекламу и розничную торговлю, в том числе расширит сеть магазинов с 40 до 100 по всему миру.

«Став независимыми, мы получили возможность уделять маркетингу столько же внимания, сколько мы уделяли добыче, — сказал он. — Мне кажется, сейчас самое время развивать маркетинг и продвигать наши бренды и розничную торговлю, даже несмотря на то что мы сокращаем капитал и расходы на добычу».

По его словам, в 2025 году может произойти «постепенное восстановление» мирового рынка алмазов.

De Beers была основана в 1888 году британским бизнесменом Сесилом Родсом, компания работает в 25 странах. Ее стоимость оценивают в $80 млрд. Численность персонала — более 22,9 тыс. человек. В первой половине 2024 года выручка компании сократилась до $2,2 млрд по сравнению с $2,8 млрд за аналогичный период прошлого года.

Вызовом для отрасли в том числе стало расширение присутствия на рынке искусственных (синтетических) алмазов благодаря развитию технологий и снижению стоимости их производства. По прогнозу американской консалтинговой компании Allied Market Research, к 2030 году мировой рынок выращенных в лаборатории алмазов достигнет $49,9 млрд, а среднегодовые темпы роста с 2021 по 2030 год составят 9,4%. Фактором повышения спроса на синтетические бриллианты станет и истощение алмазных месторождений.