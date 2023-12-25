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Война санкций ,  
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Суд скрыл имя Гурьева в решении о риске уголовной ответственности

«Ведомости»: семья Гурьевых избежала уголовного преследования в Великобритании
Сюжет
Война санкций
Высокий суд исключил имена совладельца «ФосАгро» Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи из приказа о запрете ряду компаний продолжать судебные процессы в России против кипрской «дочки» «Ренессанс Капитала»
Андрей Гурьев
Андрей Гурьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Высокий суд Англии и Уэльса исключил имена совладельца «ФосАгро» Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи из приказа о запрете ряду компаний продолжать судебные процессы в России против кипрской «дочки» «Ренессанс Капитала» — Renaissance Securities, пишет газета «Ведомости».

Речь идет о зарегистрированных в калининградском «офшоре» на острове Октябрьский компаниях «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес», а также кипрских Gekolina Investments, Perprecia, Dubhe Holdings и Owl Nebula Enterprises. В договорах между этими компаниями и Renaissance Securities есть оговорка о подсудности споров между ними Лондонскому международному арбитражному суду (LCIA).

Как сообщал «Интерфакс», в октябре «Хлодвиг Энтерпрайзес» и «Адорабелла», владеющие в совокупности 43,6% «ФосАгро», подали иски к Euroclear bank на общую сумму около 3,4 млрд руб. по месту их регистрации — в Арбитражный суд Калининградской области. Соответчиком выступала Renaissance Securities. Обе компании переехали из Швейцарии в Калининградскую область полтора года назад, до этого они назывались Chlodwig Enterprises AG и Adorabella AG. Через них до весны 2022 года основным пакетом «ФосАгро» владела семья Гурьевых. В ноябре прошлого года «Хлодвиг» и «Адорабелла» попали под блокирующие санкции США.

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Фото:TheYachtPhoto / imagebroker.com / Global Look Press

Затем еще несколько связанных с «Хлодвигом» и «Адорабеллой» компаний, но оставшихся на Кипре — Gekolina Investments, Owl Nebula Enterprises, Perpecia Limited, Dubhe Holdings — подали схожие иски в Арбитражный суд Москвы. Причина — блокировка ценных бумаг. В ноябре Renaissance Securities добилась судебного запрета на разбирательства вне Великобритании, сообщал «Интерфакс».

Как пишут «Ведомости», суд указал Гурьева, его жену Евгению и их дочь Юлию Гурьеву-Мотлохову в приказе о запрете на судебные процессы в России. Представитель Renaissance Securities утверждал в суде, что Гурьевы являются бенефициарами этих компаний. Семья подала жалобы на упоминание их имен в документе. 8 декабря суд их рассмотрел.

По мнению Гурьевых, «дочка» «Ренессанс Капитала» не доказала, что они контролируют указанные компании. Суд согласился с доводами Гурьевых и убрал их имена из приказа. Однако в нем осталось предупреждение в адрес «неназванных бенефициаров компаний» о том, что если они каким-либо образом поспособствуют нарушению документа, то их могут обвинить в неуважении к суду. Как пояснил изданию партнер юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев, нарушение приказа английского суда позволит Renaissance Securities подать заявление о неуважении к суду, что грозит компаниям-нарушителям, их руководителям и бенефициарам наказанием от предупреждения до лишения свободы на два года.

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Теги
Елена Чернышова
Андрей Гурьев Великобритания Ренессанс Капитал
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