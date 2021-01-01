Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных работников

Курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний за привлечение иностранных сотрудников на новых проектах. Цель — предоставить работу и достойную зарплату россиянам, сказал он

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний при приеме на работу иностранных сотрудников для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике.

«В отношении будущих проектов у меня есть большое желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы [компании] потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих», — сказал он в интервью РБК.

«Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран. Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу, прежде всего гражданам нашей страны», — пояснил Трутнев. По его словам, надо, чтобы россияне работали и получали достойную заработную плату.

По его словам, эта мера, если ее одобрят премьер Михаил Мишустин и президент Владимир Путин, не коснется существующих проектов, потому что есть закон о «дедушкиной» оговорке, не позволяющий ухудшать имеющиеся условия.