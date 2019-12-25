Партнером Сбербанка в покупке производителя гжели стала АФК «Система»

АФК «Система» и Сбербанк купили по 37,5% акций производителя гжельского фарфора. Компания приобрела доли ООО «Гжель» через дочернее предприятие «Народные художественные промыслы»

АФК «Система», принадлежащая Владимиру Евтушенкову, приобрела 37,5% долей в капитале производителя изделий из фарфора с ручной художественной росписью УК «Гжель». Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте компании, долю в «Гжели» купила дочерняя структура «Системы» ГК «Народные художественные промыслы». Представитель АФК «Система» пояснил РБК, что сделка была закрыта сегодня.

Покупку доли в «Гжели» в компании назвали «пилотным проектом по тестированию рынка народных художественных промыслов в России». «АФК «Система» развивает этот проект в сотрудничестве с финансовым партнером — компанией «Сбербанк Инвестиции», — приводятся в сообщении слова управляющего партнера «Системы» Сергея Егорова.

Ранее в Сбербанке РБК подтвердили вхождение дочерней компании в капитал «Гжели», при этом не раскрыв цели и условия покупки доли в бизнесе. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сбербанк Инвестиции» стало собственником 37,5% ООО «Управляющая компания «Гжель».

Принадлежащий УК «Гжель» завод по производству фарфоровых изделий был основан в 1818 году и находится в деревне Турыгино Раменского района Московской области. Сегодня ассортимент АО «Гжельский фарфоровый завод» насчитывает более 600 наименований изделий, сообщается на сайте компании.

ООО «Управляющая компания «Гжель» принадлежат зарегистрированные в Раменском районе Подмосковья 95% ООО «Объединение Гжель» и 100% ООО «Гжель — Художественные мастерские». По словам источника РБК, УК «Гжель» и Сбербанк планирует до февраля-марта подготовить план развития завода «Объединение Гжель», который в последние годы находился на грани банкротства.