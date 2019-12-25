СКР возбудил дело против экс-гендиректора завода минералки «Рычал-Су»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 61,72 (-0,45) Quote, 13:00
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 68,41 (-0,5) Quote, 13:00
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян Общество, 17:58 Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке Бизнес, 17:57 Зеленский подписал запрещающий импорт электроэнергии из России закон Политика, 17:57 Михаил Гуцериев впервые после сообщений об обысках появился в Кремле Общество, 17:56 Загитова заявила об усложнении своего графика после приостановки карьеры Спорт, 17:55 Путин уволил начальника полиции на метро Москвы после стрельбы Общество, 17:52 Миллиардер Марк Кьюбан: «Bitcoin бесполезный, золото — нет» Крипто, 17:48 Из Севастополя отправился первый поезд в Санкт-Петербург Общество, 17:40 Степень свободы: как сделать хороший и красивый продукт в фэшн РБК и Xiaomi, 17:39 СКР возбудил дело против экс-гендиректора завода минералки «Рычал-Су» Бизнес, 17:34 Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты Технологии и медиа, 17:24 Синоптики предупредили о легких морозах в предновогодние дни в Москве Общество, 17:12 Минтруд получил письмо о «новогоднем капитале» для одиноких пенсионеров Общество, 17:09 Как работает big data на примере рекламной кампании Партнерский материал, 17:09
Бизнес ,  
0 
СКР возбудил дело против экс-гендиректора завода минералки «Рычал-Су»
Бывшего гендиректора завода по розливу минеральной воды «Рычал-Су» подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 170 млн руб.
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего гендиректора завода минеральных вод «Рычал-Су», говорится в сообщении на сайте управления СКР по Дагестану. Экс-гендиректора завода подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый предоставил в налоговый орган по месту регистрации декларации с искаженными данными и таким образом уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 170 млн руб. Точная сумма налогов, не уплаченных в бюджет, будет установлена после того, как будет изъята и изучена финансовая документация завода и проведена финансово-экономическая экспертиза, уточняют в СКР.

Имя бывшего гендиректора завода по розливу минералки, против которого возбуждено дело, СКР не называет. В 2015–2018 годах завод «Рычал-Су» возглавлял Омар Абдулмуталибов, следует из данных ЕГРЮЛ.

РБК направил запрос на предприятие.

Завод «Рычал-Су» был основан в 1862 году и находится в селе Касумкент Республики Дагестан. Предприятие разливает известную минеральную воду под одноименным брендом. Выручка ОАО «Завод минеральных вод «Рычал-Су» в 2018 году составила, по данным СПАРК, 1 млрд руб., а чистая прибыль — 105,9 млн руб. Омар Абдулмуталибов — один из совладельцев завода: ему принадлежит 25% головной компании ООО «Воды Рычал-Су», такая же доля у Гульмиры Аминовой, Муслима Рамазанова и Играмутдина Гюльмагомедова. Рамазанов является также действующим гендиректором завода «Рычал-Су».

Правоохранительные органы заинтересовались предприятием еще в прошлом году. В июле 2018 года ФСБ провела обыски на «Рычал-Су» и еще одном дагестанском заводе по выпуску минеральной воды Mever. Руководство предприятий заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 100 млн руб.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Следственный комитет, минеральная вода, уклонение от налогов
Материалы по теме
Подрядчик решил обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»
Бизнес
Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»
Бизнес
Cлили «Ессентуки»: почему PepsiCo продает свой завод в Кавминводах
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter