СКР возбудил дело против экс-гендиректора завода минералки «Рычал-Су»

Бывшего гендиректора завода по розливу минеральной воды «Рычал-Су» подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 170 млн руб.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего гендиректора завода минеральных вод «Рычал-Су», говорится в сообщении на сайте управления СКР по Дагестану. Экс-гендиректора завода подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый предоставил в налоговый орган по месту регистрации декларации с искаженными данными и таким образом уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 170 млн руб. Точная сумма налогов, не уплаченных в бюджет, будет установлена после того, как будет изъята и изучена финансовая документация завода и проведена финансово-экономическая экспертиза, уточняют в СКР.

Имя бывшего гендиректора завода по розливу минералки, против которого возбуждено дело, СКР не называет. В 2015–2018 годах завод «Рычал-Су» возглавлял Омар Абдулмуталибов, следует из данных ЕГРЮЛ.

РБК направил запрос на предприятие.

Завод «Рычал-Су» был основан в 1862 году и находится в селе Касумкент Республики Дагестан. Предприятие разливает известную минеральную воду под одноименным брендом. Выручка ОАО «Завод минеральных вод «Рычал-Су» в 2018 году составила, по данным СПАРК, 1 млрд руб., а чистая прибыль — 105,9 млн руб. Омар Абдулмуталибов — один из совладельцев завода: ему принадлежит 25% головной компании ООО «Воды Рычал-Су», такая же доля у Гульмиры Аминовой, Муслима Рамазанова и Играмутдина Гюльмагомедова. Рамазанов является также действующим гендиректором завода «Рычал-Су».