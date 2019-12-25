Последний из основателей «Мосхозторга» лишился доли в компании

Сеть «Мосхозторг», разместившая магазины в лучших московских локациях и преследуемая сейчас кредиторами, больше не принадлежит ее основателям. С середины декабря у компании единственный владелец

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Единственным владельцем операционной компании сети «Мосхозторг» — ООО «МХТ» — 12 декабря 2019 года стала болгарская компания «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», следует из данных ЕГРЮЛ. До этого 39,5% ООО «МХТ» принадлежало Илье Полячкову, одному из основателей ретейлера. Полячков не ответил на запрос РБК.

О зарегистрированной в Софии «Фалькон Хоум Дистрибьюшн» известно лишь то, что, согласно регистрационным данным, компания занимается продажей мебели, тканей, обуви и прочих товаров. Ее единственным владельцем с сентября 2019 года является гражданин Азербайджана Ильгар Сафаров, cообщали ранее «Открытые медиа».

В течение 2019 года состав акционеров «Мосхозторга» неоднократно менялся. С февраля по сентябрь 10% компании владел петербургский предприниматель, владелец Петербургского нефтеналивного терминала Илья Трабер. Ранее от своей доли избавилась одна из основательниц сети Вероника Кирьянова.

Что происходит в «Мосхозторге»

С ООО «МХТ» судятся многие поставщики и арендодатели сети — с прошлого года компания стала задерживать платежи. Сейчас компания выступает ответчиком по 53 делам на сумму 149,6 млн руб. В Арбитражном суде Москвы с начала сентября рассматривается дело о банкротстве ООО «МХТ». Признания его несостоятельным требуют три индивидуальных предпринимателя: Дмитрий Мазур, Игорь Муравлев и Дмитрий Перепеченов, они владеют помещением, которое ранее арендовал «Мосхозторг».