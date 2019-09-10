Суд рассмотрит первое заявление о банкротстве сети «Мосхозторг»

«Мосхозторг» девять месяцев не вносил арендную плату за одно из помещений, и арендодатели потребовали признать ретейлера банкротом. Это первое принятое судом заявление о несостоятельности розничной сети

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Арбитражный суд Москвы 5 сентября 2019 года принял к рассмотрению заявление о банкротстве ООО «Мозхозторг», управляющего одноименной сетью магазинов хозтоваров. Банкротства требуют три индивидуальных предпринимателя: Дмитрий Мазур, Игорь Муравлев и Дмитрий Перепеченов. Судебное заседание назначено на 1 ноября.

Чем известен «Мосхозторг» Сеть «Мосхозторг» активно развивалась с 2015 года. Благодаря снижению ставок аренды в 2014 году ее магазины появились на лучших московских торговых улицах Москвы, от Тверской до Нового Арбата. 50,5% ООО «Мосхозторг», согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит болгарской «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», 39,5% — у Ильи Полячкова, оставшиеся 10% — у Ильи Трабера. До 2017 года доля Полячкова принадлежала его двоюродному брату Сурену Зотову. Тот фигурирует в документах испанской специальной прокуратуры по «делу русской мафии в Испании» и обвиняется в создании группировки по отмыванию средств нескольких россиян, в том числе Геннадия Петрова и Александра Малышева. В материалах дела Зотов упоминается в описании окружения Малышева. В свою очередь, Зотов подтверждал РБК свое знакомство и общение с Малышевым, но говорил, что не имеет отношения к его предпринимательской деятельности.

Мазур, Муравлев и Перепеченов с начала этого года судятся с «Мосхозторгом»: бизнесмены требовали возмещения просроченной арендной платы и пеней. Арбитражный суд Москвы в конце июня удовлетворил их требования о выплате арендной платы, а также расходов, связанные с судебным процессом, совокупно на сумму около 8 млн руб.

«Мосхозторг» с 2015 года арендует нежилое помещение площадью 283,1 кв. м по адресу: Москва, ул. Новослободская, 46, свидетельствуют материалы суда. Однако компания не внесла арендную плату за октябрь—декабрь прошлого года, а также за январь и февраль нынешнего. Договор также предусматривает выплату арендатором пени, если тот просрочил выплату, — 0,1% просроченной суммы за каждый календарный день просрочки соответствующей суммы.

В свою очередь, «Мосхозторг» подал встречный иск к предпринимателям о расторжении договора аренды, решение по этому делу еще не вынесено. В августе 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предпринимателей о задолженности сети по арендной плате уже с марта по июнь 2019 года по 1,6 млн руб. в пользу каждого истца.