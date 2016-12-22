С активов «Системы» снимут арест после мирового соглашения с «Роснефтью»

О заключении компаниями мирового соглашения было объявлено 22 декабря. По условиям сделки «Система» выплатит 100 млрд руб.

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Следствием мирового соглашения, заключенного 22 декабря ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест» с компаниями «Роснефть» и «Башнефть», а также министерством земельных и имущественных отношений Башкирии, станет снятие ареста со всех активов «Системы».

«Мировое соглашение предусматривает … прекращение всех исполнительных производств и отмену обеспечительных мер по искам в связи со спором по делу №А07-14085/2017, а также иными судебными спорами, связанными с нахождением ПАО АНК «Башнефть» и/или ее аффилированных лиц во владении и/или под управлением ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест» и о снятии арестов и ограничений, наложенных на имущество ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в связи со с​порами», — говорится в сообщении АФК «Система».

Представитель «Роснефти» пояснил РБК, что в мировом соглашении предусмотрена процедура, «позволяющая ответчикам выполнить его условия, в том числе в части, связанной с обеспечительными арестами активов». Когда будет снят арест с активов «Системы», он не сказал.

В сообщении «Системы» крайним сроком исполнения обязательств по мировой сделке названо 30 марта 2018 года. До этого момента «Система», в частности, должна выплатить подконтрольной «Роснефти» «Башнефти» 100 млрд руб.

«Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» в мае 2017 года подали в суд на АФК «Систему», требуя вернуть 170 млрд руб. — такой ущерб, по мнению истцов, понесла «Башнефть» в результате реорганизации компании в 2014 году. Суд в августе частично удовлетворил иск, обязав «Систему» выплатить 136,3 млрд руб. В качестве обеспечительной меры по этому делу арестовано 31,76% акций МТС и другие активы «Системы» на 182,7 млрд руб.

За день до заключения мирового соглашения руководители АФК и «Роснефти» Владимир Евтушенков и Игорь Сечин присутствовали на встрече президента Владимира Путина с бизнесменами. В конце мероприятия президент высказал мнение, что Евтушенкову и Сечину нужно договориться. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это было сказано «в достаточно свободной и шутливой манере».