Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

Производитель люксовых товаров LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) договорился о покупке американской ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд — по $135 за акцию

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Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами. Общая сумма сделки двух ведущих производителей предметов класса люкс составила €14,7 млрд., или $16,2 млрд. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте LVMH.

«Покупка Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном деле и еще больше увеличит присутствие брендов компании в Соединенных Штатах. Tiffany реформирует подразделение часов и ювелирных изделий LVMH», — отмечается в сообщении. В настоящее время LVMH производит предметы роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др.

Покупка LVMH Tiffany была одобрена советами директоров обеих компаний, совет директоров Tiffany также рекомендовал акционерам Tiffany одобрить сделку с LVMH. Ожидается, что двусторонняя сделка будет завершена в середине 2020 года, на нее будут распространяться обычные условия закрытия, включая одобрение акционеров Tiffany и получение разрешений регулирующих органов.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что LVMH во второй раз с 21 ноября увеличила свое предложение о покупке американского Tiffany & Co со $130 до $135 за акцию, что на 12,5% выше первоначального предложения в $120 за акцию, которое не устроило производителя ювелирных украшений. Ранее Tiffany & Co со своей стороны обратилась с просьбой увеличить сумму сделки до $140 за акцию.

В конце октября газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о готовности LVMH заплатить по $120 за каждую акцию Tiffany & Co. Таким образом общую стоимость Tiffany оценили в $14,5 млрд. 26 октября Bloomberg писал о том, что LVMH сделала Tiffany официальное предложение, 28 октября Tiffany подтвердила факт получения предложения от LVMH.