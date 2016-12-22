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Reuters узнал о критике Сечиным Мадуро из-за задержки поставок нефти
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Reuters узнал о критике Сечиным Мадуро из-за задержки поставок нефти
Бизнес, 03:35
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Reuters узнал о критике Сечиным Мадуро из-за задержки поставок нефти
В ходе визита в Каракас глава российской компании предоставил президенту Венесуэлы информацию, которая свидетельствовала, что «свои обязательства перед Китаем Каракас выполняет, а перед Россией нет», знает источник агентства
Игорь Сечин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе вылетел в Каракас, чтобы встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и пожаловаться ему на задержки в поставках нефти. Об этом Reuters рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров.

Во время визита глава российской компании, по их данным, встретился с представителями венесуэльской нефтегазовой PDVSA и Мадуро. Последнего, как указал один из собеседников агентства, Сечин упрекнул относительно поставок нефти, которые отстают от графика. В частности, в ходе переговоров глава «Роснефти», по словам одного из источников, «привел информацию, согласно которой они [Венесуэла] выполняют свои обязательства перед Китаем, но не выполняют перед ними [Россией]».

Информацию о том, что глава «Роснефти» передал Мадуро графики поставок нефти Венесуэлой российским предприятиям в сравнении с аналогичными данными по поставкам китайским предприятиям, Reuters подтвердили два собеседника. «Роснефть» и PDVSA оперативно на просьбу агентства прокомментировать эти данные не ответили.

Один из источников, который знает о визите Сечина в Венесуэлу, а также двое других собеседников агентства заметили, что на этой неделе в Каракасе также побывала китайская делегация.​ Визит же главы «Роснефти», информация о котором не распространялась публично, агентство называет «одним из самых ярких признаков напряженности между пострадавшей от кризиса Венесуэлой и ее ключевым кредитором — Россией».

За последние несколько лет Москва, как замечает Reuters, стала для Каракаса кредитором последней инстанции. С 2006 года российское правительство и «Роснефть» передали Венесуэле не менее $17 млрд в виде кредитов и кредитных линий, подсчитало агентство.

За последние четыре года «Роснефть» заключила несколько контрактов с Каракасом, в рамках которых российская компания выделяла венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA средства, а та в свою очередь обеспечивала погашение авансовых платежей в виде поставок нефти и нефтепродуктов. В 2014 году объем выдачи аванса составил $4 млрд, в 2016 году Венесуэлой было погашено $270 млн. В том же году российская компания выдала PDVSA еще несколько авансов на общую сумму около $1,5 млрд в рамках контракта на поставку нефти. В апреле 2017 года «Роснефть» выдала PDVSA еще одни аванс на сумму более $1 млрд в рамках контракта на поставку нефти. В мае российская компания сообщила, что по контракту на поставку нефти PDVSA в январе—марте 2018 года сократила долг перед ней до $4 млрд (на 31 декабря прошлого года эта сумма составляла $4,6 млрд).

Тем не менее в августе Reuters со ссылкой на источник и внутренние документы PDVSA сообщил, что из-за закрытия дока в главном экспортном терминале Венесуэлы может задержаться отгрузка из Венесуэлы 5 млн баррелей нефти, предназначенных для «Роснефти». Это, как замечал собеседник агентства, осложнит выполнение контрактов венесуэльской PDVSA с российской компанией. В «Роснефти» эту информацию однако опровергли. «Ситуация в Венесуэле сложная, но у нас с Венесуэлой проблем нет, а обсуждать, что кому кажется, мы не готовы», — говорил пресс-секретарь российской нефтяной компании Михаил Леонтьев.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: «Роснефть» , Игорь Сечин , Венесуэла
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