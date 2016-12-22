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«Роснефть» заявила об отсутствии проблем с поставками из Венесуэлы
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«Роснефть» заявила об отсутствии проблем с поставками из Венесуэлы
Бизнес, 14:55
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«Роснефть» заявила об отсутствии проблем с поставками из Венесуэлы

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что у компании нет проблем с поставками нефти из Венесуэлы.

«Ситуация в Венесуэле сложная, но у нас с Венесуэлой проблем нет, а обсуждать, что кому кажется, мы не готовы», — добавил он.

Ранее Reuters со ссылкой на источник и внутренние документы PDVSA передавал, что из-за закрытия дока в главном экспортном терминале Венесуэлы может задержаться отгрузка 5 млн баррелей нефти, предназначенных для «Роснефти», что осложнит выполнение контрактов венесуэльской PDVSA с российской компанией. По данным агентства, из-за аварии компания Венесуэлы вынуждена была остановить работы в южном доке терминала Jose и сократить запланированные поставки сырья, в основном для «Роснефти», а также двух американских компаний.

PDVSA должна поставлять «Роснефти» 4 млн баррелей в месяц. Как заявил источник агентства, без южного дока в этом месяце это невыполнимая задача.​

В «Роснефти» рассказали о сроках погашения выданных Венесуэле авансов
Бизнес

В мае «Роснефть» сообщила, что PDVSA в январе—марте 2018 года сократила долг перед российской компанией до $4 млрд. В марте вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро рассказал, что окончательный возврат предоплаты предусмотрен до 2020 года, и компания не видит препятствий для его погашения. «Все деньги возвращаются в соответствии с контрактными обязательствами», — отметил он.

В течение четырех лет сотрудничества в рамках заключенных контрактов российская компания выделяла PDVSA средства, а она обеспечивала погашение авансовых платежей в виде поставок нефти и нефтепродуктов.
Теги: Венесуэла , «Роснефть»
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