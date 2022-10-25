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Российские компании поддержали логистический коридор через Иран в Индию

Опрос показал желание трети компаний сохранить cообщение через западные страны
44% российских компаний видят необходимость развивать транспортный коридор Россия — Китай, а 31% отечественных предприятий выступили за сохранение логистического маршрута на западном направлении, следует из опроса «Деловой России»
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Большинство российских компанией считают приоритетным развитие транспортно-логистического коридора Россия — Иран — Индия, следует из опроса организации «Деловая Россия» среди отечественных компаний (есть у РБК).

В поддержку развития логистического коридора в Индию выступили 63% российских компаний, участвовавших в опросе. Представители 44% указали на необходимость развивать коридор Россия — Китай. 31% опрошенных предприятий выступили за сохранение логистических маршрутов на западном направлении.

В соответствии с результатами опроса наиболее востребованными рынками российские компании считают Евразийский экономический союз (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) (так ответили 67%), другие страны СНГ (55%) и Ближний Восток (53%). Более трети компаний (32%) по-прежнему экспортируют свои товары в Европу.

Инвестиции за рубежом планируют сделать 60% опрошенных компаний, причем 32% из них в ближайшее время, а 28% — не ранее чем через три года.

Негативное влияние спецоперации на Украине на внешнеэкономическую деятельность отметили 80% участников опроса. Половина из них заявила, что после 24 февраля экспорт сократился более чем вдвое, а пятая часть зафиксировала «некоторый рост экспортных объемов», но практически никто — роста экспорта больше чем на 50%.

Исследование также показало, что критического уровня зависимости российских компаний от импорта не наблюдается, отмечает «Деловая Россия», поскольку только 18% предприятий сообщили о вынужденной остановке работы из-за прекращения поставок из недружественных стран (в их список входят США, все 27 стран ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и другие). Около 50% в связи с ограничением поставок пошли на упрощение производства, а 36% заявили о полной независимости от импорта.

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Абсолютное большинство (98%) опрошенных компаний сочли, что экономика России должна быть встроена в мировую, 90% считают крайне значимым сохранение экспортных поставок, а 88% находят потенциал в евразийской интеграции и сотрудничестве в рамках ШОС и БРИКС.

В опросе «Деловой России», который проводился в июле—августе 2022 года, приняли участие более 100 компаний (70% из них заняты в обрабатывающей промышленности) из 38 российских регионов. 20% опрошенных отнесли себя к крупному бизнесу, около 80% — к малому и среднему, указывает организация.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
логистика транспортный коридор Иран Китай Индия Запад Деловая Россия Опрос
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