ЕС разрешит Philip Morris купить Swedish Match за $16 млрд
Антимонопольная служба Евросоюза одобрит покупку Philip Morris шведской компании Swedish Match. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Swedish Match известна в первую очередь производством зажигалок Cricket. Также компания производит различные формы табакозаменителей: снюс, никотиновые жвачки и пластыри.
В мае этого года Philip Morris предложил 161,2 млрд шведских крон за Swedish Match, что на тот момент соответствовало $16 млрд. С тех пор, однако, курс доллара существенно вырос, и в настоящее время сумма предложения соответствует $14,4 млрд. Из-за этого Philip Morris была вынуждена повысить сумму сделки.
Согласно шведскому законодательству, сделку должны одобрить 90% акционеров Swedish Match. Ожидается, что это произойдет до 4 ноября.
Philip Morris намерена увеличит свое присутствие на рынке безтабачной продукции. Компания намерена увеличит производство антитабачной продукции более чем в два раза к 2025 году.
Ожидается, что антимонопольная служба ЕС объявит о своем решении 25 октября. При этом в самом ведомстве отказались комментировать сделку.
Philip Morris — один из крупнейших производителей сигарет в мире. Он выпускает продукцию под брендами Marlboro Parliament, Bond и другими. Компания также разработала систему нагревания табака IQOS. По данным WSJ, рыночная стоимость Philip Morris составляет $155 млрд.
Swedish Match производит в основном некурительные табачные изделия (снюс, жевательный табак), а также зажигалки под брендом Cricket. WSJ пишет, что в 2021 году компания достигла двузначного роста продаж прежде всего благодаря американскому подразделению по производству бездымной продукции.