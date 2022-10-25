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ЕС разрешит Philip Morris купить Swedish Match за $16 млрд

Reuters: ЕС одобрит сделку Philip Morris по покупке Swedish Match за $16 млрд
О переговорах между Philip Morris и Swedish Match было известно с мая. Американская компания занимается диверсификацией своего портфеля: к 2025 году компания планирует более половины дохода получать от бездымной продукции

Антимонопольная служба Евросоюза одобрит покупку Philip Morris шведской компании Swedish Match. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Swedish Match известна в первую очередь производством зажигалок Cricket. Также компания производит различные формы табакозаменителей: снюс, никотиновые жвачки и пластыри.

В мае этого года Philip Morris предложил 161,2 млрд шведских крон за Swedish Match, что на тот момент соответствовало $16 млрд. С тех пор, однако, курс доллара существенно вырос, и в настоящее время сумма предложения соответствует $14,4 млрд. Из-за этого Philip Morris была вынуждена повысить сумму сделки.

Согласно шведскому законодательству, сделку должны одобрить 90% акционеров Swedish Match. Ожидается, что это произойдет до 4 ноября.

Philip Morris намерена увеличит свое присутствие на рынке безтабачной продукции. Компания намерена увеличит производство антитабачной продукции более чем в два раза к 2025 году.

Ожидается, что антимонопольная служба ЕС объявит о своем решении 25 октября. При этом в самом ведомстве отказались комментировать сделку.

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Philip Morris — один из крупнейших производителей сигарет в мире. Он выпускает продукцию под брендами Marlboro Parliament, Bond и другими. Компания также разработала систему нагревания табака IQOS. По данным WSJ, рыночная стоимость Philip Morris составляет $155 млрд.

Swedish Match производит в основном некурительные табачные изделия (снюс, жевательный табак), а также зажигалки под брендом Cricket. WSJ пишет, что в 2021 году компания достигла двузначного роста продаж прежде всего благодаря американскому подразделению по производству бездымной продукции.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Philip Morris Евросоюз антимонопольный орган Швеция
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