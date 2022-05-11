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Philip Morris купит производителя зажигалок Cricket за $16 млрд

Члены правления Swedish Match одобрили сделку, она может быть заключена до 30 сентября. Philip Morris выкупит акции компании по цене, почти на 40% превышающей рыночную
Фото: swedishmatch.com
Фото: swedishmatch.com

Американская табачная компания Philip Morris купит своего европейского конкурента Swedish Match — за $16 млрд. Совет директоров Swedish Match рекомендовал акционерам принять предложение.

Philip Morris отдаст за каждую акцию около $10,5 — это на 39% больше, чем их стоимость на закрытии торгов 9 мая. Сроки заключения договора — с 23 до 30 сентября.

Ранее СМИ, в том числе Fox Business и The Wall Street Journal, сообщили об обсуждении такой сделки. 9 мая компании подтвердили, что ведут переговоры.

Philip Morris запретили импортировать в США устройства IQOS
Бизнес
Фото:Denis Balibouse / Reuters

Philip Morris — один из крупнейших производителей сигарет в мире. Он выпускает продукцию под брендами Marlborom Parliament, Bond и другими. Компания также разработала систему нагревания табака IQOS. По данным WSJ, рыночная стоимость Philip Morris составляет $155 млрд.

Издание отмечает, что Philip Morris занимается диверсификацией своего портфеля продукции: к 2025 году компания планирует более половины дохода получать от бездымной продукции (в 2021 году эти категории товаров принесли ей 29% чистого дохода — $31,4 млрд).

В конце марта Philip Morris сообщила, что рассматривает варианты реструктуризации бизнеса в России из-за «продолжающихся логистических трудностей и изменений в регуляторной среде». Производитель прекратил маркетинговую деятельность, инвестиции в российские проекты и выпуск части товаров в стране.

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Swedish Match производит в основном некурительные табачные изделия (снюс, жевательный табак), а также зажигалки под брендом Cricket. WSJ пишет, что в 2021 году компания достигла двузначного роста продаж прежде всего благодаря американскому подразделению по производству бездымной продукции.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Philip Morris сигареты
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