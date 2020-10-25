Состояние богатейшего европейца выросло на $8 млрд за неделю

Миллиардер Бернар Арно на фоне роста стоимости акций LVMH разбогател за неделю на $8 млрд. Состояние бизнесмена превысило $122 млрд. В рейтинге мировых миллиардеров он уступает лишь Джеффу Безосу

Бернар Арно (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

На фоне пандемии коронавируса мировой рынок предметов роскоши сильно пострадал, однако на прошлой неделе группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) сообщила, что появились признаки восстановления отрасли. На фоне этого заявления, вызвавшего последующий рост стоимости акций LVMH, состояние главы группы Бернара Арно за неделю увеличилось на $8 млрд, до $122 млрд, сообщил Forbes.

С 15 по 22 октября стоимость акций группы LVMH выросла на 6%. Однако это еще не значит, что кризис для нее уже миновал, отмечает Forbes. Так, 15 октября группа LVMH, которая владеет такими брендами, как Bulgari, Guerlain и Dom Pérignon, сообщила о падении выручки на 21% за первые девять месяцев 2020 года. Выручка от продажи ее косметики, напитков, ювелирных изделий, а также розничной торговли в третьем квартале оказалась ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время выручка от продаж одежды и кожаных изделий выросла на 12%, в частности из-за высоких продаж домов Louis Vuitton и Dior.

LVMH — не единственный игрок индустрии роскоши, переживающий подъем, отметил Forbes. Дом моды Hermès также сообщил о 7-процентном росте выручки в третьем квартале. Несмотря на то что объем продаж бренда в Европе и США существенно снизился, в Азии он вырос почти на 21%, поскольку страны, которым удалось взять под контроль распространение коронавируса, включая Китай и Южную Корею, переживают сильный экономический подъем, сообщило издание.