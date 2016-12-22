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«Норникель» стал генеральным партнером российской федерации хоккея
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«Норникель» стал генеральным партнером российской федерации хоккея
Бизнес, 20:16
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«Норникель» стал генеральным партнером российской федерации хоккея
Компания Владимира Потанина стала также партнером российских хоккейных сборных — и мужской, и женской. Сумма контракта не раскрывается, но источники РБК оценивают ее в 1 млрд руб.
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Компания «Норильский никель» стала генеральным партнером Федерации хоккея России (ФХР), об этом говорится в сообщении ФХР, поступившем в РБК. Представитель «Норникеля» подтвердил факт заключения контракта, но его размер не раскрыл.

Источник, знакомый с условиями контракта, сказал РБК, что его сумма составляет около 1 млрд руб. в год. «Но это очень приблизительная оценка», — подчеркнул он.

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«Норильский никель», основным владельцем которого является Владимир Потанин, также стал генеральным партнером мужской и женской сборных России по хоккею. «Норникель» будет участвовать в развитии программы подготовки хоккеистов сборных, а также поддерживать их подготовку к XXIV Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине.

Также компания будет отвечать за социально-спортивные программы в городах, где расположены ее производственные активы, в том числе за поддержку спортивных школ, подготовку тренеров и повышение их квалификации и проведение турниров и мастер-классов.

«Наше сотрудничество с ФХР позволит вывести обучение юных хоккеистов по всей стране на новый профессиональный уровень», — приводятся в сообщении ФХР слова президента «Норникеля» Владимира Потанина. Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что партнерство поможет превратить хоккей в общенациональный вид спорта, доступный каждому жителю страны.

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Еще одним генеральным партнером ФХР также является фармацевтическая компания «Р-Фарм». «Норникель» является генеральным партнером Зимней универсиады-2019 в Красноярске, партнером Олимпийского комитета России и ряда спортивных федераций. Также компания — владелец баскетбольного клуба ЦСКА и мини-футбольного клуба «Норильский никель».

Объем вложений «Норникеля» в спорт Владимир Потанин в 2017 году оценивал в «несколько миллиардов рублей». Но, по его словам, дело «не в общей сумме». «Иногда очень небольшие средства позволяют так всколыхнуть инициативу, что не купишь ни за какие деньги», — говорил он.

По данным официального сайта олимпийской сборной России, содержание одного игрока НХЛ в сезон обходится по меньшей мере в $50 тыс. В это входят в том числе минимум 60 клюшек на одного человека (каждая стоимостью $185), нагрудники от $1 тыс. и вратарские шлемы стоимостью от $2 тыс.

Авторы: Маргарита Девяткина, Тимофей Дзядко.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Норникель» , ФХР
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