Гендиректор «дочки» АФК «Система» уволился

Ушедший в отставку Максим Кузюк был гендиректором РТИ с 2017 года. Его пост занял Павел Лаптаев, который ранее был заместителем гендиректора по финансам, инвестициям и экономике

Совет директоров оборонного концерна АО «РТИ», подконтрольного АФК «Система», удовлетворил просьбу об увольнении гендиректора Максима Кузюка. Об этом говорится в сообщении концерна, поступившем в РБК.

«Совет директоров АО «РТИ» поблагодарил Максима Кузюка за проделанную работу, в том числе за реализацию программы реструктуризации группы компаний РТИ и подготовку ее к следующему этапу развития», — говорится в сообщении.

Новым генеральным директором концерна назначен Павел Лаптаев, который ранее был членом правления — заместителем гендиректора по финансам, инвестициям и экономике. Указывается, что он продолжит реализацию планов РТИ в области развития стратегических альянсов в отрасли.

Кузюк занял пост гендиректора РТИ в июле 2017 года. В 2012-2016 годах он был гендиректором холдинга «Технодинамика» (ранее «Авиационное оборудование»), с 2011 по 2012 годы — гендиректором ОАО «Ижмаш».