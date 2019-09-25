Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 14:51
СКР начал проверку из-за пожара на российском траулере в Норвегии Общество, 20:08 Хиллари Клинтон назвала Трампа предателем США Политика, 19:59 Гендиректор «дочки» АФК «Система» уволился Бизнес, 19:52 Зеленский пожаловался Трампу на Макрона и Меркель Политика, 19:50 Обязательная маркировка молочной продукции начнется с 1 июня 2020 года Бизнес, 19:50 ФИФА рекомендовала ограничить выплаты агентам футболистов Спорт, 19:47 Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским Политика, 19:31 «Русский царь». Реакция СМИ на игру Головина в дерби за «Монако» Спорт, 19:30 В РПЦ ответили на идею о легализации многоженства в России Общество, 19:30 Путин потребовал от кабмина отчитаться по каждому обращению после паводка Общество, 19:24 Куратор добычи нефти и газа в Минэнерго перейдет в «Газпром нефть» Бизнес, 19:23 НАТО назвало письмо Путина о моратории на РСМД «игнорирующим реальность» Политика, 19:20 Следователь по делу актера Устинова решил уволиться Общество, 19:15 Синоптики предупредили россиян о грядущих температурных аномалиях Общество, 19:14
Бизнес ,  
0 
Гендиректор «дочки» АФК «Система» уволился
Ушедший в отставку Максим Кузюк был гендиректором РТИ с 2017 года. Его пост занял Павел Лаптаев, который ранее был заместителем гендиректора по финансам, инвестициям и экономике
АФК Система AFKS ₽12,88 +0,44% Купить

Совет директоров оборонного концерна АО «РТИ», подконтрольного АФК «Система», удовлетворил просьбу об увольнении гендиректора Максима Кузюка. Об этом говорится в сообщении концерна, поступившем в РБК.

«Совет директоров АО «РТИ» поблагодарил Максима Кузюка за проделанную работу, в том числе за реализацию программы реструктуризации группы компаний РТИ и подготовку ее к следующему этапу развития», — говорится в сообщении.

Новым генеральным директором концерна назначен Павел Лаптаев, который ранее был членом правления — заместителем гендиректора по финансам, инвестициям и экономике. Указывается, что он продолжит реализацию планов РТИ в области развития стратегических альянсов в отрасли.

Политика
Суд удовлетворил иск Минобороны к «дочке» «Системы» на 5 млрд руб.

Кузюк занял пост гендиректора РТИ в июле 2017 года. В 2012-2016 годах он был гендиректором холдинга «Технодинамика» (ранее «Авиационное оборудование»), с 2011 по 2012 годы — гендиректором ОАО «Ижмаш».

Лаптаев до прихода в РТИ также работал в «Технодинамике», где руководил экономическим управлением. В 2012-2017 годах он был заместителем финансового директора АО «Камов» (конструкторского бюро холдинга «Вертолеты России»), работал директором по экономике и финансам различных оборонных предприятий.

РТИ занимается разработкой и поставкой разведывательно-информационных систем, средств космической связи, систем автоматизированного управления, ситуационных центров. Предприятия концерна расположены в Москве, Саранске, Зеленограде, Дубне, Ярославле, Великом Новгороде и Владивостоке.

Авторы: Юлия Выродова, Инна Сидоркова
Теги: АФК «Система», гендиректор, увольнение
Материалы по теме
АФК «Система» и «Ростех» объявили о слиянии активов в микроэлектронике
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter