Суд удовлетворил иск Минобороны к «дочке» «Системы» на 5 млрд руб.

Подконтрольный АФК «Система» оборонный концерн РТИ выплатит Минобороны 4,96 млрд руб. как неустойку по госконтракту

Министерство обороны России (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Министерства обороны к ОАО «РТИ», подконтрольному АФК «Система», на 4,96 млрд руб., следует из данных арбитражной картотеки. Текст решения недоступен, так как дело рассматривалось в закрытом заседании, ему был присвоен гриф «совершенно секретно».

Из определения суда от 23 августа (.pdf) следует, что министерство просило взыскать неустойку по госконтракту №14000011 от 6 июня 2014 года.

Госконтракт ​№14000011 между Минобороны и РТИ упоминается в документах Федеральной антимонопольной службы. Из одного из них следует, что это контракт на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию национального центра управления обороной. В мае 2015 года против директора Научно-тематического центра-4 РТИ В.Дрожжина было возбуждено административное дело по ст. 14.55 КоАП (нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу). РТИ должно было выполнить работы до 31 марта 2015 года, но компания этого так и не сделала. ФАС признала 1 июня Дрожжина виновным и назначила ему штраф в размере 30 тыс. руб.

По этому же контракту было заведено дело об административном нарушении против конструктора Александра Лаговиера, говорится в другом определении ФАС (.pdf). В ФАС заключили, что РТИ не нарушало госконтракт, и вернули постановление о возбуждении дела в прокуратуру.

В мае этого года, когда стало известно о подаче иска, собеседник РБК в министерстве говорил, что претензии могут быть связаны со срывом гособоронзаказа.

На сайте «Системы» указано, что она владеет 87% РТИ, оборонный бизнес которой в прошлом году был сфокусирован на задачах гособоронзаказа, в основном связанных с радиолокацией. В состав РТИ входят ПАО «Микрон» и ОАО «Концерн «РТИ Системы». «Микрон», в частности, поставляет микросхемы для спутников системы ГЛОНАСС.

Выручка РТИ за 2016 год составила 44,6 млрд руб.