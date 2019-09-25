Куратор добычи нефти и газа в Минэнерго перейдет в «Газпром нефть»

Директор департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков перейдет на работу в «Газпром нефть». Он будет заниматься в компании связями с госорганами

Александр Гладков (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Возглавляющий один из ключевых департаментов Минэнерго (добычи нефти и газа) Александр Гладков перейдет на работу в «Газпром нефть». Об этом РБК рассказали два источника в Минэнерго, подтвердили федеральный чиновник и два близких к «Газпром нефти» источника.

Источник РБК в «Газпром нефти» говорит, что Гладков будет заниматься в компании связями с госорганами. Второй собеседник в «Газпром нефти» подтвердил планы по переходу Гладкова на работу в компанию, не уточнив его будущей должности.

Чиновник Минэнерго объясняет, что Гладков решил перейти на новое место работы после увольнения своего прежнего руководителя, Кирилла Молодцова, с должности заместителя министра энергетики в июле 2018 года, когда тот перешел на работу на должность помощника главы администрации президента России. В «Газпром нефти» Гладков работал начальником управления департамента по работе с органами государственной власти до 2013 года, когда вместе с Молодцовым перешел в Минэнерго. До трудоустройства в нефтяную компанию Гладков проработал на госслужбе в различных должностях в двух ключевых ведомствах: Минэкономразвития (в 2005–2006 годах) и в Федеральной службе по тарифам (с 2007 по 2012 год). В 2006–2007 годах он занимал должность заместителя генерального директора в «ЭРТА-консалт» (предоставление консультационных и консалтинговых услуг в нефтяной и газовой отраслях).

По словам одного из собеседников РБК, близкого к Минэнерго, Гладков еще несколько месяцев назад уведомил руководство, что готовится перейти на работу в «Газпром нефть». Но тогда его непосредственный начальник, заместитель министра энергетики Павел Сорокин не согласовал увольнение, так как было необходимо время на поиск замены. «Его место в статусе исполняющего обязанности главы департамента после подписания документа займет его текущий заместитель Виктор Антошин», — говорит собеседник РБК.

Представитель Минэнерго отказался комментировать кадровые перестановки в ведомстве. Представитель «Газпром нефти» не ответил на вопрос РБК. Связаться с Гладковым вечером 25 сентября не удалось.