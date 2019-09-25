Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 14:51
СКР начал проверку из-за пожара на российском траулере в Норвегии Общество, 20:08 Хиллари Клинтон назвала Трампа предателем США Политика, 19:59 Гендиректор «дочки» АФК «Система» уволился Бизнес, 19:52 Зеленский пожаловался Трампу на Макрона и Меркель Политика, 19:50 Обязательная маркировка молочной продукции начнется с 1 июня 2020 года Бизнес, 19:50 ФИФА рекомендовала ограничить выплаты агентам футболистов Спорт, 19:47 Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским Политика, 19:31 «Русский царь». Реакция СМИ на игру Головина в дерби за «Монако» Спорт, 19:30 В РПЦ ответили на идею о легализации многоженства в России Общество, 19:30 Путин потребовал от кабмина отчитаться по каждому обращению после паводка Общество, 19:24 Куратор добычи нефти и газа в Минэнерго перейдет в «Газпром нефть» Бизнес, 19:23 НАТО назвало письмо Путина о моратории на РСМД «игнорирующим реальность» Политика, 19:20 Следователь по делу актера Устинова решил уволиться Общество, 19:15 Синоптики предупредили россиян о грядущих температурных аномалиях Общество, 19:14
Бизнес ,  
0 
Куратор добычи нефти и газа в Минэнерго перейдет в «Газпром нефть»
Директор департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков перейдет на работу в «Газпром нефть». Он будет заниматься в компании связями с госорганами
Александр Гладков (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)
Возглавляющий один из ключевых департаментов Минэнерго (добычи нефти и газа) Александр Гладков перейдет на работу в «Газпром нефть». Об этом РБК рассказали два источника в Минэнерго, подтвердили федеральный чиновник и два близких к «Газпром нефти» источника.
Источник РБК в «Газпром нефти» говорит, что Гладков будет заниматься в компании связями с госорганами. Второй собеседник в «Газпром нефти» подтвердил планы по переходу Гладкова на работу в компанию, не уточнив его будущей должности.
Чиновник Минэнерго объясняет, что Гладков решил перейти на новое место работы после увольнения своего прежнего руководителя, Кирилла Молодцова, с должности заместителя министра энергетики в июле 2018 года, когда тот перешел на работу на должность помощника главы администрации президента России. В «Газпром нефти» Гладков работал начальником управления департамента по работе с органами государственной власти до 2013 года, когда вместе с Молодцовым перешел в Минэнерго. До трудоустройства в нефтяную компанию Гладков проработал на госслужбе в различных должностях в двух ключевых ведомствах: Минэкономразвития (в 2005–2006 годах) и в Федеральной службе по тарифам (с 2007 по 2012 год). В 2006–2007 годах он занимал должность заместителя генерального директора в «ЭРТА-консалт» (предоставление консультационных и консалтинговых услуг в нефтяной и газовой отраслях).

По словам одного из собеседников РБК, близкого к Минэнерго, Гладков еще несколько месяцев назад уведомил руководство, что готовится перейти на работу в «Газпром нефть». Но тогда его непосредственный начальник, заместитель министра энергетики Павел Сорокин не согласовал увольнение, так как было необходимо время на поиск замены. «Его место в статусе исполняющего обязанности главы департамента после подписания документа займет его текущий заместитель Виктор Антошин», — говорит собеседник РБК.

Представитель Минэнерго отказался комментировать кадровые перестановки в ведомстве. Представитель «Газпром нефти» не ответил на вопрос РБК. Связаться с Гладковым вечером 25 сентября не удалось.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: кадровые изменения, Минэнерго РФ, «Газпром нефть»
Материалы по теме
Минэнерго назвало возможный рост добычи нефти в России после атаки дронов
Бизнес
В Минэнерго назвали способ компенсации льгот «Роснефти» и «Газпром нефти»
Экономика
Куратор нефтегазовой отрасли уйдет из Минэнерго
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter