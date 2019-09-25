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Бизнес ,  
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Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Первую десятку рейтинга покинула «дочка» British American Tobacco, а «Киа Мотор» впервые вошла в топ-10. За прошедший год снизилась выручка семи компаний из списка, включая его лидера — «Ашан»
Philip Morris PM $71,69 +0,36% Купить
PepsiCo PEP $135,16 -0,13% Купить
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.

Первая десятка выглядит так:

  • «Ашан», «Атак» (Groupe Auchan), 327,7 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 9%
  • «Тойота Мотор» (Toyota Motor), 313,2 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 2%
  • «Дж.Т.И. Россия» (Japan Tobacco Interntational), 303,4 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 24%
  • «ФМСМ» (Philip Morris International), 296,5 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 16%
  • «Фольксваген Груп Рус» (Volkswagen Group), 289,2 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 2%
  • «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin), 275,8 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 16%
  • «Пепсико Холдингс» (PepsiCo), 243,2 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 6%
  • «Киа Моторс Рус» (Kia Motors), 232,4 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 8%
  • «ИКЕА Дом», «ИКЕА Мос», «ИКЕА Торг» (IKEA), 218 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 8%
  • «Метро Кэш энд Керри», 217,4 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 10%

Новичок в десятке — «Киа Моторс», в прошлогоднем рейтинге она занимала 11-ю строчку. Из топ-10 выбыла «МУМТ» (British American Tobacco), ранее замыкавшая десятку, а теперь расположившаяся на 12-м месте с выручкой в 184,6 млрд руб. «Ашан» является лидером рейтинга с 2015 года.

По сравнению с 2017 годом снизилась российская выручка семи участников списка (всего в рейтинге Forbes представлены 50 компаний), включая «Ашан» (-8%), «Метро Кэш энд Керри» (-6,1%), «Марс» (-8,3), «дочку» P&G «Проктер энд Гэмбл» (-25,6%) и дочернюю компанию Apple в России («Эппл Рус», -7,2%).

Бизнес
Forbes назвал крупнейшие частные компании России

В Forbes учитывали только компании, более чем на 50% принадлежащие иностранцам. В данные о выручке за 2018 год включена информация по всем их активам в России. Банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании не рассматривались из-за серьезных отличий в бизнесе и бухгалтерском учете. Для оценки выручки использовались официальные данные компаний, а также их годовые отчеты из системы СПАРК. «При отсутствии официальной информации взята расчетная оценка, основанная на данных о финансовом положении головной компании и подразделений», — пояснили в Forbes. Если выручка была указана не в рублях, при составлении рейтинга ее пересчитывали по средним курсам за 2018 год.

Автор: Константин Нагаев
Теги: рейтинг Forbes, выручка, иностранные компании
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