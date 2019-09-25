Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Первую десятку рейтинга покинула «дочка» British American Tobacco, а «Киа Мотор» впервые вошла в топ-10. За прошедший год снизилась выручка семи компаний из списка, включая его лидера — «Ашан»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.

Первая десятка выглядит так:

«Ашан», «Атак» (Groupe Auchan), 327,7 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 9%

«Тойота Мотор» (Toyota Motor), 313,2 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 2%

«Дж.Т.И. Россия» (Japan Tobacco Interntational), 303,4 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 24%

«ФМСМ» (Philip Morris International), 296,5 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 16%

«Фольксваген Груп Рус» (Volkswagen Group), 289,2 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 2%

«Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin), 275,8 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 16%

«Пепсико Холдингс» (PepsiCo), 243,2 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 6%

«Киа Моторс Рус» (Kia Motors), 232,4 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 8%

«ИКЕА Дом», «ИКЕА Мос», «ИКЕА Торг» (IKEA), 218 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 8%

«Метро Кэш энд Керри», 217,4 млрд руб., доля российской выручки в мировой — 10%

Новичок в десятке — «Киа Моторс», в прошлогоднем рейтинге она занимала 11-ю строчку. Из топ-10 выбыла «МУМТ» (British American Tobacco), ранее замыкавшая десятку, а теперь расположившаяся на 12-м месте с выручкой в 184,6 млрд руб. «Ашан» является лидером рейтинга с 2015 года.

По сравнению с 2017 годом снизилась российская выручка семи участников списка (всего в рейтинге Forbes представлены 50 компаний), включая «Ашан» (-8%), «Метро Кэш энд Керри» (-6,1%), «Марс» (-8,3), «дочку» P&G «Проктер энд Гэмбл» (-25,6%) и дочернюю компанию Apple в России («Эппл Рус», -7,2%).