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Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Из первой десятки выбыла UC Rusal, при этом лидер рейтинга ЛУКОЙЛ не меняется с 2013 года. В среднем сильнее всего выросла выручка у компаний из угольного сектора, меньше всего — у туристических
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.

При составлении перечня учитывались только компании, контролируемые частными лицами, их ранжировали по выручке за 2018 год. В случае с банками учитывали сумму процентных и комиссионных доходов, а также доходов от страховой деятельности, для страховых компаний — сумму чистых страховых премий процентных доходов.

Всего в списке представлено 200 компаний, первая десятка выглядит следующим образом:

  • ЛУКОЙЛ, выручка 8,036 трлн руб., 102,5 тыс. сотрудников;
  • «Сургутнефтегаз», выручка 1,867 трлн руб., 112,8 тыс. сотрудников;
  • X5 Retail Group, выручка 1,533 трлн руб., 278,4 тыс. сотрудников;
  • «Магнит», выручка 1,237 трлн руб., 297,7 тыс. сотрудников;
  • «Татнефть», выручка 910 млрд руб., 48 тыс. сотрудников;
  • НОВАТЭК, выручка 831,8 млрд руб., 13,6 тыс. сотрудников;
  • Evraz, выручка 806,4 млрд руб., 68,3 тыс. сотрудников;
  • НЛМК, выручка 756,7 млрд руб., 53,3 тыс. сотрудников;
  • «Норникель», выручка 733,1 млрд руб., 75,9 тыс. сотрудников;
  • ГК «Мегаполис», выручка 706,7 млрд руб., 13,9 тыс. сотрудников.

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В десятке один новичок — «Норникель», в 2018 году компания занимала 12-ю строчку. В то же время UC Rusal опустилась с десятого на 11-е место. Лидер рейтинга, ЛУКОЙЛ, занимает первое место с 2013 года.

По данным издания, за прошедший год общая рублевая выручка 200 компаний из списка выросла на 22% и составила 43,7 трлн руб., при этом только 19 участников рейтинга показали отрицательный результат по сравнению с предыдущим годом.

Наибольший рост показали угольные компании — в среднем на 60,2%. За ними следуют строители (рост на 40,8%), лесная промышленность (+36,8%), ИТ (+24%), машиностроение (+22,2%), транспорт и химическая промышленность (+21,5%), торговля (+19,8%), нефтехимия (+16,6%), металлургия (+16%), финансы (+15,9%), агромпром (+15,3%), фармацевтика (+14,8%), электроэнергетика (+5,8%), телекоммуникации (+5,3%), а также туризм (+3,7%).

Автор: Константин Нагаев
Теги: Forbes рейтинг, компании
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