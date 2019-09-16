Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
При составлении перечня учитывались только компании, контролируемые частными лицами, их ранжировали по выручке за 2018 год. В случае с банками учитывали сумму процентных и комиссионных доходов, а также доходов от страховой деятельности, для страховых компаний — сумму чистых страховых премий процентных доходов.
Всего в списке представлено 200 компаний, первая десятка выглядит следующим образом:
- ЛУКОЙЛ, выручка 8,036 трлн руб., 102,5 тыс. сотрудников;
- «Сургутнефтегаз», выручка 1,867 трлн руб., 112,8 тыс. сотрудников;
- X5 Retail Group, выручка 1,533 трлн руб., 278,4 тыс. сотрудников;
- «Магнит», выручка 1,237 трлн руб., 297,7 тыс. сотрудников;
- «Татнефть», выручка 910 млрд руб., 48 тыс. сотрудников;
- НОВАТЭК, выручка 831,8 млрд руб., 13,6 тыс. сотрудников;
- Evraz, выручка 806,4 млрд руб., 68,3 тыс. сотрудников;
- НЛМК, выручка 756,7 млрд руб., 53,3 тыс. сотрудников;
- «Норникель», выручка 733,1 млрд руб., 75,9 тыс. сотрудников;
- ГК «Мегаполис», выручка 706,7 млрд руб., 13,9 тыс. сотрудников.