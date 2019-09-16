Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Из первой десятки выбыла UC Rusal, при этом лидер рейтинга ЛУКОЙЛ не меняется с 2013 года. В среднем сильнее всего выросла выручка у компаний из угольного сектора, меньше всего — у туристических

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.

При составлении перечня учитывались только компании, контролируемые частными лицами, их ранжировали по выручке за 2018 год. В случае с банками учитывали сумму процентных и комиссионных доходов, а также доходов от страховой деятельности, для страховых компаний — сумму чистых страховых премий процентных доходов.

Всего в списке представлено 200 компаний, первая десятка выглядит следующим образом: