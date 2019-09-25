Эксперты сообщили о побитом Москвой рекорде ЧМ-18 по заполняемости отелей

Также рост заполняемости гостиниц за последние три месяца зафиксирован в Санкт-Петербурге и Сочи. Эксперты полагают, что на приток иностранных туристов в Россию положительно повлиял удачно проведенный ЧМ-2018

Прошедшим летом загрузка гостиниц Москвы выросла и побила рекордные показатели прошлого года, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании JLL.

По словам главы департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяны Веллер, этому поспособствовало продвижение России как страны в целом, так и ее отдельных туристических направлений. Она отметила, что в городах после окончания крупных спортивных соревнований загрузка отелей может пару лет падать пропорционально уменьшению количества туристов, однако в России этого не произошло.

Веллер рассказала, что загрузка московских гостиниц в период с июня по август 2019 года в среднем составила 87,4%, что на 2 процентных пункта больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что российская столица все прошлое лето была основным транспортным направлением для гостей ЧМ-2018.

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