Бюро «Стрелка» Мамута получило контракт от «Северного потока-2»

Конструкторское бюро разработает план управления Кургальским заказником — особо охраняемой природной территорией в Ленинградской области, через который должен пройти сухопутный участок «Северного потока-2»

Трубы для газопровода «Северный поток-2» (Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС)

Разработчик проекта газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG сообщила о начале сотрудничества с консалтинговым бюро Александра Мамута «Стрелка». Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2 AG, которое поступило в РБК.

​По заказу управляющей компании будущего газопровода КБ «Стрелка» разработает план управления Кургальским заказником, через южную часть которого (отрезок длиной 3,7 км), по плану, должен будет пройти сухопутный участок трубы.

Заказник общей площадью 60 тыс. га находится в Ленинградской области. Он носит статус особо охраняемой природной территории и охраняется международными конвенциями, например Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях международного значения и Хельсинкской конвенцией по защите морской среды района Балтийского моря.

План, который разработает консалтинговое бюро в сотрудничестве с ключевыми экспертами и научными институтами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, станет административным инструментом для выполнения целей по охране окружающей среды на этой территории в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Проект будет завершен в конце 2019 года. Результаты работы будут представлены публично по факту принятия работ заказчиком, уточнили РБК в пресс-службе КБ «Стрелка».

«Данный проект — первый трансграничный проект для КБ «Стрелка», но не первый наш опыт работы с зелеными зонами, включая охраняемые. Главным направлением в работе над проектом для нас станет создание управленческой модели, которая обеспечит баланс между защитой окружающей среды и развитием рекреационного потенциала Кургальского заказника», — отметил партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов.

Он добавил, что комплекс мер предложит различные стратегии для увеличения биологического разнообразия и противодействия угрозам заказника, обозначит приоритеты и природоохранные задачи в долгосрочной перспективе.

«Nord Stream 2 взяла на себя обязательства следовать высоким стандартам в сфере устойчивого развития», — подчеркнул старший советник исполнительного директора Nord Stream 2 AG Дирк фон Амелн, комментируя начало сотрудничества с КБ «Стрелка».

Представитель Nord Stream 2 AG в разговоре с РБК отметил, что разработка плана управления природным заказником является частью стратегии экологических и социальных инициатив, на реализацию которой компания выделила €30 млн.

«Значительная часть этих средств будет направлена на поддержание и улучшение показателей биоразнообразия заказника. Разработка плана управления потребует лишь малой доли этих инвестиций», — указал он.

Проект «Северного потока-2» предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России до Германии по дну Балтийского моря рядом с уже существующей трубой «Северного потока». Нитки газопровода пройдут через юрисдикции Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Разрешение на строительство дали все страны, кроме последней. Дания не согласовала изначальный маршрут, для нее Nord Stream 2 AG разработала альтернативный маршрут.