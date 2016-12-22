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Michael Kors объявил о смене имени после покупки модного дома Versace
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Michael Kors объявил о смене имени после покупки модного дома Versace
Бизнес, 15:19
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Michael Kors объявил о смене имени после покупки модного дома Versace
После покупки за $2,12 млрд модного дома Versace компания Michael Kors Holdings сменит название. Члены семьи Версаче сохранят свои посты в модном доме, а также получат акции объединенной компании
Фото: Francesca Volpi / Bloomberg

Компания Michael Kors Holdings после приобретения итальянского модного дома Versace сменит название на Capri Holdings Limited. Сообщение об этом и о сделке по покупке модного дома Janni Versace SpА размещено на сайте Michael Kors.

«Michael Kors Holdings Limited — глобальный бренд, объединяющий люксовые марки, — объявляет о подписании окончательного соглашения по покупке исключительных акций итальянского дома моды Gianni Versace SpA на общую сумму €1,83 млрд, или $2,12 млрд», — говорится в сообщении компании.

После покупки итальянского модного дома компании Michael Kors Holdings Limited будет переименована в Capri Holdings Limited, в честь итальянского острова Капри.

Санто, Донателла и Аллегра Версаче, между которыми ранее распределялись 80% акций модного дома, получат акции объединенной компании Capri Holdings Limited на €150 млн. Остаток суммы будет сформирован за счет средств и кредитов от JPMorgan Chase Bank и Barclays, с которыми работает Michael Kors Holdings Limited, поясняется в сообщении.

Члены семьи Версаче, а также исполнительный директор компании Джонатан Эйкройд останутся в компании и продолжат работать в рамках нового холдинга.

Michael Kors Holdings Limited была основана в 1981 году американским дизайнером Майклом Корсом. В 2003 году ее контрольный пакет был выкуплен гонконгской Sportswear Holdings Сайласа Чоу и Лоуренса Стролла. В июле 2017 года Michael Kors Holdings Limited за $1,2 млрд о приобрела лондонскую обувную компанию Jimmy Choo.

Ранее о предстоящей сделке сообщали со ссылками на источники газета Corriere della Sera, а также источники Bloomberg и Financial Times. Собеседники изданий отмечали, что одним из условий сделки было сохранение роли семьи Версаче. Сестра основателя модного дома Джани Версаче — Донателла Версаче — занимает в компании пост креативного директора, его брат Санто возглавляет совет директоров Gianni Versace SpA.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Michael Kors , Versace , сделка
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