СМИ узнали о продаже модного дома Versace

Один из последних крупных модных домов Италии, принадлежащий итальянцам, будет продан за $2 млрд, о сделке будет объявлено в ближайшее время. Главным покупателем называют американского дизайнера Майкла Корса

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В ближайшее время компания Versace, которая специализируется на производстве товаров класса люкс, сменит владельца. О продаже модного дома может быть объявлено уже во вторник, 25 сентября. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Corriere della Sera.

Компания на 80% принадлежит членам семьи Версаче, а пакетом в 20% владеет фирма Blackstone. По информации газеты, компания оценивается в $2 млрд. В качестве возможных покупателей издание называет совладельца Michael Kors Holdings дизайнера Майкла Корса, а также транснациональную ювелирную компанию Tiffany.

В то же время Bloomberg и Finacial Times со ссылкой на источники сообщают, что Versace за $2 млрд купит именно Майкл Корс. Источники Bloomberg на условиях анонимности рассказали, что после сделки семья Версаче продолжит играть роль в компании, однако детали соглашения пока не известны. Они добавили, что переговоры носят предварительный характер, окончательные договоренности еще не достигнуты.

Собеседники агентства не смогли уточнить, касается ли сделка только продажи доли семьи Версаче или в сделке участвует также Blackstone Group и ее пакет сменит владельца.

Представитель Versace отказался от комментариев, с Майклом Корсом агентству связаться не удалось, пресс-секретарь Blackstone не смог дать оперативного комментария.

В прошлом году Корс приобрел производителя обуви Jimmy Choo Plc за $1,2 млрд. Как отмечает Bloomberg, он планирует построить американскую мультибрендовую империю моды по примеру парижских конгломератов LVMH и Kering SA.