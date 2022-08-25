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Датский производитель насосов Grundfos решил уйти из России

Компания присутствовала на российском рынке 23 года. Из-за военной операции на Украине Grundfos приостановила деятельность в России и Белоруссии, а теперь сворачивает ее, поскольку не видит «признаков того, что ситуация изменится»
Фото: Grundfos Россия / VK
Фото: Grundfos Россия / VK

Датский производитель насосного оборудования Grundfos объявил, что полностью уходит из России и Белоруссии.

Компания напомнила, что 3 марта, вскоре после начала российской военной операции на Украине, она приостановила работу в обеих странах. «С тех пор Grundfos сворачивает свою деятельность, включая сокращение персонала и налаживание отношений с клиентами, поставщиками и другими партнерами, постоянно оценивая ситуацию», — говорится в ее заявлении.

В итоге Grundfos решила закрыть бизнес, поскольку не видит «признаков того, что ситуация изменится». Компания заявила, что ждет убытка в размере 851 млн датских крон (более $113,5 млн).

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Фото:Ralph Orlowski / Getty Images

Накануне об уходе компании из России сообщило издание Børsen. «Это больно, но это единственное правильное решение», — заявил директор концерна Поуль Дуе Енсен. Grundfos присутствовала на российском рынке последние 23 года, ее годовой оборот на нем составлял 1 млрд крон (около $150 млн).

Grundfos была основана в 1945 году, она представлена более чем в 45 странах. Представительство компании в Москве открыли в 1992 году, а в 1998 году была основана дочерняя компания ООО «Грундфос». В 2005 году открылось первое производство в Истре (Московская область).

Насосы Grundfos работают на водоканалах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Хабаровска, Сыктывкара и других городов. Оборудование компании установлено на объектах ЖКХ и крупных российских промышленных предприятиях, в системах жизнеобеспечения аэропортов и спортивных сооружений.

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От Adobe до Visa: какие компании приостановили работу в России
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После начала военной операции на Украине международные компании начали объявлять об уходе с российского рынка, прекращении инвестиций и поставок или передаче бизнеса в России. Среди таких компаний — производители компьютерного и коммуникационного оборудования, ИТ-компании и автопроизводители, банки, производители продуктов.

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