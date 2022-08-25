«Ведомости» узнали о планах Bookmate уйти из России

«Яндекс» после покупки платформы Bookmate будет развивать книжный сервис в России, прежняя команда сосредоточится на рынке Азии и Европы, рассказали источники издания. По газеты, «Яндекс» уже получил права на бренд в СНГ

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Ирландская Bookmate Limited может прекратить свою деятельность на российском рынке, компания владеет одноименным подписным сервисом для чтения электронных книг. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванного топ-менеджера одного из книжных издательств и информированного источника, который знаком с условиями сделки Bookmate Limited с «Яндексом».

«После продажи платформы «Яндексу» теперь именно последний будет развивать Bookmate в России, а [гендиректор российского подразделения Андрей] Баев с командой сосредоточатся на проектах в Европе и Азии», — рассказал газете первый источник.

«Яндекс» уже получил права на бренд Bookmate на территории СНГ, сообщил собеседник «Ведомостей», информированный о сделке между компаниями. В «Яндексе» не стали комментировать эти данные. Источники издания не уточнили, в каких временных рамках Bookmate намерена выйти из российского бизнеса, гендиректор российского подразделения Андрей Баев от комментариев отказался. Сейчас сервис работает в обычном режиме, в частности, для покупки российским пользователям доступны все три подписных тарифа.

В конце июня «Ведомости» писали о намерении «Яндекса» купить лицензию на использование технологической платформы Bookmate, это в дальнейшем позволит компании запустить собственный книжный сервис. Часть команды книжного сервиса перейдет в «Яндекс» для внедрения разработок в структуру компании, рассказал тогда Баев. В «Яндексе» при этом подчеркнули, что о покупке доли в Bookmate или полном его приобретении речи не идет.

В Российском книжном союзе (РКС) отметили, что сохранение прав на бренд Bookmate позволит компании удержать лояльных клиентов сервиса. Без них проект не будет представлять интерес для издателей книг, подчеркнул член комитета РКС Максим Рябыко.