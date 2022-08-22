Storytel прекратит работу в России

Подписчики Storytel смогут пользоваться сервисом до конца сентября, после чего он станет недоступен. Компания уйдет из России спустя пять лет присутствия. В марте Storytel остановил производство и покупку нового контента в России

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel покинет российский рынок 1 октября, средства за неиспользованные дни подписки будут возвращены клиентам. Об этом говорится в письмах от Storytel, которые получили подписчики сервиса.

«У нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — сказано в сообщении.

После прекращения работы сервиса в России подписчики Storytel получат три месяца бесплатного доступа к книжному сервису «Литрес», пообещали в компании.

Storytel начал работу в России около пяти лет назад — в августе 2017 года. В начале марта этого когда компания временно приостановила все операции в России, указав на «глубокую обеспокоенность» боевыми действиями на Украине и вызванным ими гуманитарным кризисом. Компания временно приостановила производство нового контента и его приобретение в России. Спустя около недели, в середине марта, Storytel позволил действующим пользователям в России продлить подписку.