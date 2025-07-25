 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Mars снял с производства шоколадные плитки «Коркунов» и Dove

Решение принято «с целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов». Эксперт говорит, что производство шоколадных плиток стало затратным из-за роста стоимости какао-продуктов
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Принадлежащая Mars Одинцовская кондитерская фабрика сняла с производства шоколадные плитки «Коркунов» и Dove, сообщили РБК в компании. Решение принято «с целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов». Первым об этом написало отраслевое издание Shopper’s.

В Mars отмечают, что фабрика сфокусируется на производстве шоколадных конфет и мини-плиток Dove Promises и «Коркунов Pure Choco».

Владелец «Пятерочки» остановил поставку Snickers и Twix в свои магазины
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Шоколадные плитки в последнее время стали сложным видом продукции для кондитеров, поскольку их делают преимущественно из какао-продуктов, цены на которые растут уже два года, что приводит к высокой себестоимости товара, отметил в разговоре с Shopper’s независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин.

Владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток» – крупнейший российский ретейлер X5 – ранее приостановил закупку части продукции российской «дочки» Mars, в том числе Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse, Wrigley’s. Об этом сообщил источник РБК и потом подтвердили в X5 и Mars.

Ретейлер уточнил, что причиной стало несоответствие предложенных поставщиком условий закупки «принципам справедливого ценообразования». Продукцию планируется заменить аналогами. В Mars сообщили, что остановка закупок коснулась кондитерских изделий, поставока кормов для животных (компания выпускает Pedigree, Whiskas, Kitekat и др.) продолжается.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Mars шоколад
Материалы по теме
Минсельхоз предложил зафиксировать цены на социально значимые продукты
Общество
«Ъ» узнал, что Генпрокуратура требует запретить объединение хлебопеков
Политика
Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
При взрыве в десятиэтажном доме в Саратове погибли три человека Общество, 11:50
В Саратове взрывом снесло часть дома. Видео Общество, 11:42
В Литве ответили на «невыносимое» засилье русского языка в Вильнюсе Политика, 11:42
Пирло возглавил бывший клуб Промеса Спорт, 11:39
«Ангару» после крушения Ан-24 проверят на нарушение федеральных правил Общество, 11:38
Nature узнал о выросшем уровне трифторуксусной кислоты в дожде Общество, 11:34
Брокер Galaxy вывел на биржи биткоины 2011 года на $1,5 млрд Крипто, 11:34
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Зону разброса обломков самолета Ан-24 и тел погибших оценили в 1 гектар Общество, 11:33
Взрыв прогремел в десятиэтажном доме в Саратове⁠ Общество, 11:33
Совфед одобрил штрафы за поиск экстремизма в интернете Политика, 11:30
Бывший российский хайдайвер получил травму после неудачного прыжка на ЧМ Спорт, 11:21
Власти уточнили число погибших при крушении Ан-24 под Тындой Общество, 11:17
Баку выдал Ташкенту гражданина Узбекистана, который оскорбил президента Политика, 11:12
Kia отзывает почти 80 тыс. кроссоверов Sportage в России Бизнес, 11:06