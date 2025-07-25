Mars снял с производства шоколадные плитки «Коркунов» и Dove

Решение принято «с целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов». Эксперт говорит, что производство шоколадных плиток стало затратным из-за роста стоимости какао-продуктов

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Принадлежащая Mars Одинцовская кондитерская фабрика сняла с производства шоколадные плитки «Коркунов» и Dove, сообщили РБК в компании. Решение принято «с целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов». Первым об этом написало отраслевое издание Shopper’s.

В Mars отмечают, что фабрика сфокусируется на производстве шоколадных конфет и мини-плиток Dove Promises и «Коркунов Pure Choco».

Шоколадные плитки в последнее время стали сложным видом продукции для кондитеров, поскольку их делают преимущественно из какао-продуктов, цены на которые растут уже два года, что приводит к высокой себестоимости товара, отметил в разговоре с Shopper’s независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин.

Владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток» – крупнейший российский ретейлер X5 – ранее приостановил закупку части продукции российской «дочки» Mars, в том числе Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse, Wrigley’s. Об этом сообщил источник РБК и потом подтвердили в X5 и Mars.

Ретейлер уточнил, что причиной стало несоответствие предложенных поставщиком условий закупки «принципам справедливого ценообразования». Продукцию планируется заменить аналогами. В Mars сообщили, что остановка закупок коснулась кондитерских изделий, поставока кормов для животных (компания выпускает Pedigree, Whiskas, Kitekat и др.) продолжается.