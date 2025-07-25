Совкомбанк закрыл одну из крупнейших сделок по аренде офиса с начала года

Совкомбанк арендовал около 10 тыс. кв. м в деловом комплексе Comcity на Киевском шоссе, который раньше принадлежал чешской PPF Group. Сделка, по оценкам консультантов, стала одной из крупнейших в этом году на офисном рынке

Офисный парк Comcity (Комсити) на Киевском шоссе (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Совкомбанк арендовал 10,2 тыс. кв. м в бизнес-парке Сomcity, расположенном на Киевском шоссе в Новой Москве. Об этом РБК рассказали в пресс-службе делового комплекса. Его представитель также уточнил, что благодаря сделке финансовая организация расширит свой офис в Сomcity и займет около 15 тыс. кв. м.

Информацию об аренде новых площадей в Comcity подтвердили и в Совкомбанке. Такое увеличение, по словам руководителя департамента офисной недвижимости финансовой организации Семена Латуты, позволит банку привлекать новые команды и создавать еще более эффективную среду для специалистов. По итогам 2024 года число сотрудников Совкомбанка (включая дочерние структуры) оценивалось в 36 тыс. человек, говорится в его сообщении. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 24%.

Совкомбанк, по данным ЦБ, входит в перечень системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится около 79% активов российского банковского сектора. Его крупнейшим акционером выступает МКАО «Совко капитал партнерс» (71,6%, принадлежит группе российских бизнесменов, включая ключевых членов руководства и наблюдательного совета). Сам банк специализируется на розничных и корпоративных операциях, а также операциях с ценными бумагами. Он также выступает головной организацией банковской группы, которая включает «Совкомбанк страхование», «Совкомбанк страхование жизни», «Совкомбанк лизинг», «Совкомбанк факторинг» и негосударственный пенсионный фонд «НПФ Совкомбанк». По итогам 2024 года выручка Совкомбанка по МСФО составила 722 млрд руб., а чистая прибыль — 77 млрд руб. Его активы за этот период оценивались в 4,05 трлн руб.

Сделка финансовой организации с Comcity — одна из крупнейших на офисном рынке с начала года, указывают консультанты. Среди других крупных транзакций — аренда 12,5 тыс. кв. м ретейлером «М.Видео» в бизнес-центре «Орбион» и 10 тыс. кв. м сетью лабораторий «Хеликс» в «Неополисе». Кроме того, структура группы «Синара» займет 9,4 тыс. кв. м в комплексе «Милютинский, 12», а Wildberries — 9 тыс. кв. м в бизнес-центре «РТС Чертановская».

Сейчас у Совкомбанка в аренде уже несколько офисов, напоминают опрошенные РБК консультанты. К примеру, он занимает площади в бизнес-центрах «Парк Тауэр» (13 тыс. кв. м) на Краснопресненской набережной, «1-й Земельный переулок, 7/2» (9 тыс. кв. м) в одноименном переулке и «Рассвет» (5,4 тыс. кв. м) в Столярном переулке, указывает заместитель директора департамента офисной недвижимости Ricci Яна Трапезникова. Интерес к расширению в Сomcity мог быть обусловлен тем, что сотрудники банка изучили нетипичный для расположения офиса объект вдали от центра и получили положительный опыт, полагает руководитель департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Екатерина Белова.

Ставка аренды в Comcity составляет порядка 28–30 тыс. руб. за 1 кв. м в год (без учета коммунальных услуг, операционных расходов и НДС), поясняет заместитель руководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Белова говорит о 34,5 тыс. за 1 кв. м в год (включая операционные расходы и НДС). Таким образом, ежегодно аренда 10,2 тыс. кв. м будет обходиться Совкомбанку в 285,6–306 млн руб.

Чем известен Comcity Офисный комплекс, расположенный на юго-западе столицы, занимает 289 тыс. кв. м. Здесь находятся офисы таких компаний, как «Ростелеком», Smart Technologies, ГК «Альянс» и другие. Сейчас владельцем объекта выступает МКООО «Антемона», чьи конечные собственники не раскрываются. Когда-то бизнес-парком владела входящая в чешскую PPF Group компания PPF Real Estate. Ранее она считалась одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую недвижимость, но с марта 2022 года постепенно распродала свои активы, среди которых были бизнес-центр «Метрополис», торговый комплекс «Невский центр», логопарк «Южные врата».