Минтранс предложил обжаловать штрафы в ответ на жалобы на сбои «Платона»

Грузоперевозчики ранее сообщили, что из-за РЭБ происходят сбои в работе «Платона» и тахографов, после чего выписываются необоснованные штрафы. Минтранс предложил обжаловать их, отметив, что данных о влиянии РЭБ на «Платон» нет

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минтранс ответил на жалобы Ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» на работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выводят из строя тахографы и бортовые устройства системы взимания платы за проезд большегрузов по трассам «Платон», предложением обжаловать штрафы. Об этом сказано в поступившем в РБК комментарии пресс-службы ведомства.

«Подтвержденных сведений о влиянии средств РЭБ на работу системы «Платон» нет. <...> В случае, если перевозчик считает, что штраф был выписан необоснованно, его можно обжаловать. В порядке, установленном главой 30 КоАП, можно обратиться в Ространснадзор с соответствующей жалобой (на каждое постановление подается отдельная жалоба). Также жалоба может быть подана в суд или вышестоящему должностному лицу», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что обратили внимание «Ространснадзора на необходимость учета в своей работе факторов, изложенных в обращении, в том числе при рассмотрении вышеуказанных жалоб».

В ассоциации рассказали, что от воздействия РЭБ тахографы в лучшем случае некорректно выдают информацию, в худшем — сгорают и требуют замены (от 30 тыс. до 50 тыс. руб.). Это происходит потому, что устройства работают за счет спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, а комплексы РЭБ, как отметил источник РБК на рынке связи, излучают мешающие сигналы на тех же частотах, что и сотовая связь, Wi-Fi, ГЛОНАСС и GPS.

Система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортных средств. Бортовые устройства под эту систему включают сим-карту сотового оператора. «При воздействии РЭБ система контроля «Платона» отключается и фиксируется отключение прибора, что недопустимо», говорилось в письме «Грузавтотранса» в Минстранс.

Из-за этих проблем в ассоциации предложили временно (до окончания военной операции на Украине) отменить контроль и выписку штрафов по тахографам и «Платону» для междугородних перевозчиков.

В Минтрансе напомнили, что правилами взимания платы предусмотрено три альтернативных способа расчета суммы платы: с использованием бортовых устройств, сторонних бортовых устройств или при помощи маршрутных карт.