«Татспиртпром» не исключил совместное производство спиртного с Китаем

Российский производитель алкоголя «Татспиртпром» рассматривает возможность совместного производства со своим партнером в Китае. Холдинг уже поставляет туда свою продукцию, но китайский рынок к российской водке пока не готов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Один из крупнейших в России производителей водки — государственный холдинг «Татспиртпром» задумался о создании совместного алкогольного напитка со своим китайским партнером Egma. Об этом в интервью РБК рассказал глава российской компании Руслан Максудов.

Китай — один из давних импортеров продукции «Татспиртпрома». Локальный партнер Egma даже запустил 11 фирменных магазинов «Татспиртпром» в этой стране, добавил топ-менеджер.

Но в то же время Максудов признал, что китайский рынок пока не готов к российский водке, как и потребители в России — к традиционному китайскому напитку байдзю. «Не от того, что есть некая неприязнь, а просто по органолептическим характеристикам мы не воспринимаем китайский продукт, так же, как и они не воспринимают нашу водку, она не совсем подходит их культурному коду», — пояснил Максудов.

Он уточнил, что совместно с китайским партнером «Татспиртпром» хочет «подобрать что-то такое, что было бы интересно для обоих рынков». С водкой и байдзю, по его мнению, это вряд ли получится, речь, скорее всего, пойдет о менее крепком сегменте настоек и ликеров.

После начала специальной военной операции России на Украине Европа и США ввели эмбарго на российскую водку, в связи с чем отечественным производителям пришлось искать новые экспортные рынки. Но у «Татспиртпрома», по словам Максудова, доля экспорта исторически не была высокой. Сейчас, по его словам, она не превышает 10%. Из-за санкций холдинг потерял «несколько контрактов с недружественными странами», но зато начал развивать ближнее зарубежье, в частности, страны СНГ.

По итогам 2023 года экспортные отгрузки «Татспиртпрома» увеличились почти в два раза, рассказал Максудов. В этом году, по его словам, рост продолжился и составил уже 30%. «Мы начали осваивать Южную Америку, Перу. Сейчас есть переговоры с Аргентиной, с Колумбией, с Мексикой. Возможно, там будет в том числе и обмен продукцией», — уточнил топ-менеджер. Он уточнил, что в этих странах есть собственные локальные продукты, которые «Татспиртпром» может попробовать продавать в России.

При этом Максудов отметил, что водка все равно «понемногу находит своих потребителей в Китае». Отвечая на вопрос, кто является потребителем российского алкоголя за рубежом, он отметил, что это не только экспаты, но и местные жители тоже. Максудов добавил, что за рубежом водка воспринимается как российский продукт, при этом он убежден, что это «самый честный чистый напиток, без примесей, без добавок», который сохранит свое место на рынке.