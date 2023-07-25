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Новым главой «Додо Пиццы» станет бывший франчайзи из Химок

Новым главой Dodo Brands вместо Федора Овчинникова станет бывший франчайзи из Химок
Алена Тихова (на экране)
Алена Тихова (на экране) (Фото: DodoPizzaRussia / YouTube)

Основатель и глава Dodo Brands (бренды «Додо Пицца», «Дринкит», Doner 42) Федор Овчинников, выступая на ежегодном съезде партнеров Додо, объявил об уходе с должности. Новым CEO Dodo Brands станет бывший франчайзи «Додо Пиццы» в Химках Алена Тихова, помогавшая компании выйти на рынок США.

Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале Dodo Brands.

«Я конечно же не ухожу из «Додо», я не собираюсь продавать акции <...> я буду с компанией, мне важно ее будущее. Я останусь в совете директоров, а отсутствие операционной нагрузки позволит мне принести больше ценности в стратегии долгосрочного развития компании», — сказал Овчинников, объявляя об уходе с поста СЕО.

Также он заявил, что новым главой компании станет Алена Тихова, которая вместе с мужем открыла пиццерию в Химках в 2014 году и хотела продать ее Овчинникову. Тогда же предприниматель предложил ей прийти в Dodo Brands, а Тихонова впоследствии помогала с запуском «Додо Пиццы» в США (сеть проработала в стране с 2015 до 2020 года).

Тихова вступит в должность с 1 января 2024 года и сфокусируется на развитии в Дубае. Овчинников отметил, что у женщины не было опыта в управлении крупным бизнесом, но есть все нужные для этого навыки.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Федор Овчинников «Додо Пицца»
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