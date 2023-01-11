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Основатель «Додо Пиццы» покинет пост главы компании

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников покинет пост главы компании в конце 2023 года
Федор Овчинников уйдет с поста исполнительного директора в конце 2023 года, так как считает, что компании «должны становиться независимыми от родителей-основателей». Бизнесмен останется акционером и членом совета директоров
Федор Овчинников
Федор Овчинников (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Основатель и глава Dodo Brands (бренды «Додо Пицца», «Дринкит», Doner 42) Федор Овчинников в конце 2023 года покинет компанию. Об этом бизнесмен сообщил в своем телеграм-канале.

«В конце декабря прошлого года я объявил коллегам, что через год, в конце 2023-го, я передам позицию СЕО другому человеку», — объявил он. Овчинников отметил, что останется акционером и членом совета директоров и продолжит «влиять на стратегию и культуру».

Предприниматель объяснил свое решение тем, что компании «должны становиться независимыми от родителей-основателей». «И я, как любящий родитель, очень хочу, чтобы компания, как ребенок, стала самостоятельным человеком, при этом сохранила ценности и подходы, которые позволили ей стать такой, какая она есть. Компания — это маленькая человеческая вселенная. Я хочу, чтобы она росла, менялась и при этом оставалась собой», — написал Овчинников.

Он сообщил, что планирует написать книгу, которая будет состоять из постов в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Первая пиццерия «Додо» открылась в Сыктывкаре в 2011 году. Теперь это международная сеть из 882 собственных и франчайзинговых ресторанов в 16 странах. Выручка сети пиццерий в 2021 году выросла на 56% по сравнению с предыдущим и составила 40,2 млрд руб. В 2020 году в Москве появились первая кофейня «Дринкит» и первое кафе-донерная Doner 42.

Летом 2022 года Овчинников перестал быть контролирующим акционером Dodo International Group Limited — юрлица компании в Великобритании. Новым владельцем стал директор Дэвид Кристофер Суини.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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