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WSJ назвала Илона Маска причиной развода сооснователя Google Сергея Брина

О том, что сооснователь Google подал на развод, стало известно в июне. По данным The Wall Street Journal, роман его жены Николь Шанахан с Илоном Маском начался в декабре
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Николь Шанахан&nbsp;и Сергей Брин
Николь Шанахан и Сергей Брин (Фото: Ian Tuttle / Getty Images)

Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод из-за короткого романа его жены Николь Шанахан с предпринимателем, основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском, что также привело к концу дружбы двух бизнесменов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из источников газеты описывает отношения Брина и Маска в последние месяцы как «натянутые». Соонователь Google поручил своим финансовых консультантам продать акции Tesla. В 2008 году Брин инвестировал в нее $500 тыс.

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Во время романа Маска и Шанахан, который начался в декабре 2021 года в Майами, Брин и его жена уже решились разойтись, но продолжали жить месте. Трудности в их браке возникли из-за стресса во время пандемии и в связи с воспитанием их трехлетней дочери, утверждают источники газеты. Маск на момент романа расстался с певицей Граймс.

О том, что Брин подал на развод, в июне писали со ссылкой на судебные документы Business Insider и журнал People. В качестве причины указывались «непреодолимые разногласия».

«Все вопросы, касающиеся имущественных прав или обязанностей сторон, будут решаться конфиденциальным обязывающим арбитражем в соответствии с письменным соглашением между сторонами», — говорится в заявлении Брина на развод. Он также попросил совместную опеку над дочерью.

Сергей Брин — американский программист и предприниматель, вместе с Ларри Пейджем является соучредителем компании Google. Forbes оценивает состояние Брина в $89,9 млрд. Он седьмой в списке богатейших людей мира в 2022 году. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск занимает первое место с состоянием $219 млрд.

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